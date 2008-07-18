350 هکتار بیابان در شهداد مالچ پاشی شد

محمد موسوی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به قرارگرفتن بخش شهداد در یکی از کانون های بحرانی فرسایش بادی با شدت بالا، قسمت عمده ای از فعالیت های بیابان زدایی منابع طبیعی، در این بخش متمرکز شده است.

وی تصریح کرد: عملیات نهالکاری و مراقبت در سطح هزار هکتار و عملیات مالچ پاشی در سطح 350 هکتار در مناطق بیابانی شهداد از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمان به پایان رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: کنترل کانونهای بحرانی و کاهش اثرات تخریبی آن از دغدغه هایی است که بیابانزدایان استان کرمان با جدیت دنبال می شود، عملیات بیابان زدایی در بخش شهداد از سال61 آغاز شده است و با توجه به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمان در سال 84 اعتبارات ویژه ای از محل اعتبارات سفر معظم له به این امر اختصاص یافت.

وی گفت: به منظور جلوگیری از هجوم شن های روان و کنترل کانون های بحرانی فرسایش در دو سال گذشته هزار و 250 هکتار از اراضی مناطق رفسنجان و بردسیر کرمان نیز تاغکاری شد.

موسوی اضافه کرد: در کیلومتر 25 جاده رفسنجان به کبوترخان به علت هجوم شن های روان شاهد کاهش دید و بروز سوانح و تصادفات بودیم که در حاشیه جاده همین محور و رودخانه کبوترخان در دو سال گذشته 250 هکتار تاغکاری انجام شد.

وی گفت: در منطقه "نگار" از توابع بردسیر کرمان نیز برای کنترل کانون های بحرانی فرسایش مبادرت به کاشت هزارهکتار تاغ در این منطقه در دو سال گذشته شده است.



