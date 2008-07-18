پاسخ مثبت سیدکا برای سرمربیگری سایپا / مرد آلمانی با یک دستیار می آید

به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال مذاکرات هفته گذشته مسئولان باشگاه سایپا با ولفگانگ سیدکا ، این مربی آلمانی موافقت مقدماتی خود را برای پذیرفتن هدایت تیم فوتبال باشگاه سایپا اعلام کرد.

سید حمید سجادی مدیرعامل باشگاه سایپا ضمن تایید این خبر اظهار داشت : سیدکا پس از بررسی شرایط پیشنهادی هیئت مدیره ، موافقت خود را برای همکاری با تیم فوتبال سایپا اعلام کرده و قرار است بزودی برای نهایی کردن قرارداد خود راهی تهران شود.

مدیرعامل باشگاه سایپا تصریح کرد : البته قرارداد سیدکا پس از جلسه هماهنگی که طی هفته جاری با اعضای هیئت مدیره برگزار خواهد شد ، نهایی می شود.

سجادی اضافه کرد : قرارداد باشگاه سایپا با این مربی آلمانی یکساله خواهد بود و قرار است وی یک مربی دروازه بانها را نیز به عنوان دستیار با خود به ایران بیاورد.

ولفگانگ سیدکا از سابقه بازیگری در بوندس لیگا برخوردار است و در سال 2005 هدایت تیم ملی فوتبال بحرین را برعهده داشته است.

تیم فوتبال سایپا قرار است اوایل مرداد ماه جاری اردوی تدارکاتی 10 روزه ای را درشهر فرانکفورت آلمان و کمپ روزنبروگ برپا کند.