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۲۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۲

پاسخ مثبت سیدکا برای سرمربیگری سایپا / مرد آلمانی با یک دستیار می آید

پاسخ مثبت سیدکا برای سرمربیگری سایپا / مرد آلمانی با یک دستیار می آید

ولفگانگ سیدکا به پیشنهاد مسئولان باشگاه سایپا برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه پاسخ مثبت داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال مذاکرات هفته گذشته مسئولان باشگاه سایپا با ولفگانگ سیدکا ، این مربی آلمانی موافقت مقدماتی خود را برای پذیرفتن هدایت تیم فوتبال باشگاه سایپا اعلام کرد.

سید حمید سجادی مدیرعامل باشگاه سایپا ضمن تایید این خبر اظهار داشت : سیدکا پس از بررسی شرایط پیشنهادی هیئت مدیره ، موافقت خود را برای همکاری با تیم فوتبال سایپا اعلام کرده و قرار است بزودی برای نهایی کردن قرارداد خود راهی تهران شود. 

مدیرعامل باشگاه سایپا تصریح کرد : البته قرارداد سیدکا پس از جلسه هماهنگی که طی هفته جاری با اعضای هیئت مدیره برگزار خواهد شد ، نهایی می شود.

سجادی اضافه کرد : قرارداد باشگاه سایپا با این مربی آلمانی یکساله خواهد بود و قرار است وی یک مربی دروازه بانها را نیز به عنوان دستیار با خود به ایران بیاورد.     

ولفگانگ سیدکا از سابقه بازیگری در بوندس لیگا برخوردار است و در سال 2005 هدایت تیم ملی فوتبال بحرین را برعهده داشته است.

تیم فوتبال سایپا قرار است اوایل مرداد ماه جاری اردوی تدارکاتی 10 روزه ای را درشهر فرانکفورت آلمان و کمپ روزنبروگ برپا کند. 

کد مطلب 717765

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