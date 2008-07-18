از سرگیری مذاکرات صلح هند و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، علاوه بر مسئله کشمیر، دو طرف درباره تسهیل رفت و آمد میان دو کشور و همچنین انتقال کالا مذاکره می کنند.

قرار بود این مذاکرات در تاریخ 10 جولای ( 20 تیر ) انجام شود، اما به دلیل وقوع انفجار در مقابل سفارت هند در افغانستان این مذاکرات به تعویق افتاد.

این مذاکرات در حالی از امروز آغاز می شود که هند و پاکستان در ماه گذشته میلادی نیز مذاکراتی را در این زمینه انجام داده بودند.

اسلام آباد و دهلی از زمان استقلال پاکستان در سال 1947 اختلافات مرزی دارند که مهمترین آنها کشمیر است و این اختلاف تاکنون عامل سه جنگ بین دو طرف شده است.

بر همین اساس، روند صلح بین دو کشور در ژانویه 2004 آغاز شد که بر روی منطقه مورد مناقشه کشمیر در هیمالیا و تروریسم بین مرزی تمرکز دارد و همچنین شامل همکاری اقتصادی و اقدامات اعتماد ساز نیز می شود.