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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۵۱

مصریان به مهر خبر داد:

شناسایی و معرفی بنگاه های ایمن در کشور

شناسایی و معرفی بنگاه های ایمن در کشور

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی از شناسایی و معرفی بنگاه های ایمن دارای بیشترین ساعات کار و کمترین حادثه در کشور خبر داد.

علی مصریان در گفتگو با مهر از ادامه طرح توانمند سازی و بهبود محیط کار در کارگاه های ساختمانی مثل سال گذشته خبر داد و گفت: سیاست اصلی وزارت کار و امور اجتماعی در توانمند سازی است و به همین دلیل طرح حمایتی را برای کارگاهها در نظر می گیرد.

رئیس مرکزتحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: در سال گذشته در ارتباط با طرح توانمند سازی و بهبود فضای کار تفاهم نامه ای به امضای وزرای کار و بهداشت رسید که به موضوعات ایمنی و سلامت می پردازد.

مصریان اجرای تفاهم نامه یاد شده را گام مثبتی در توانمندی کارگاه ها قلمداد کرد و تاکید کرد: در سال جاری نیز طرح را علاوه بر کارگاه های ساختمانی در کارگاههای تولیدی صنعتی نیز اجرا خواهیم نمود.

وی از شناسایی و انتخاب کارگاه های ایمن در کشور خبر داد و بیان داشت: ما با انجام مکاتبه با 31 استان از روسای سازمانهای کار در استانها خواستیم با انجام بررسی و در نظر گرفتن شاخص بیشترین ساعات کار و داشتن کمترین حادثه کارگاههای ایمن را شناسایی و اعلام نمایند.

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی از برگزاری اولین همایش ملی و تخصصی ایمنی، سلامت و محیط زیست در آذر ماه سال جاری خبر داد و تاکید کرد: در این همایش 3 کارگاه ایمن از هر استان به طور متوسط به تناسب صنعتی بودن و جمعیت کارگری معرفی می شوند.

مصریان افزود: کمیته های استانی باید 3 بنگاه اقتصادی ایمن را شناسایی و معرفی کنند ولی تعداد نهایی بنگاه های ایمن ملی که در آینده نزدیک اعلام می شود هنوز مشخص نیست.

کد مطلب 717777

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