نشست کشورهای عضو گروه خلع سلاح هسته ای کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این مذاکرات عالی ترین سطح مذاکراتی است که تا کنون در مذاکرات شش جانبه انجام شده است.

تا کنون حضور وزیران امور خارجه آمریکا و کره جنوبی در این نشست قطعی شده و به احتمال زیاد همتایان ژاپنی، چینی، کره شمالی و روسیه نیز در آن شرکت خواهند کرد.

این نشست در حاشیه اجلاس امنیتی آسیا در سنگاپور انجام می شود.

آمریکا، ژاپن، چین، روسیه، کره شمالی و کره جنوبی شش کشوری هستند که برای حل این مسئله با یکدیگر گفتگو می کنند و توافقها تا آنجا پیش رفته که در قبال خلع سلاح کامل کره شمالی، آمریکا امتیازاتی اقتصادی به این کشور بدهد.