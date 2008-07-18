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۲۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۶

در سنگاپور برگزار می شود؛

نشست کشورهای عضو گروه خلع سلاح هسته ای کره شمالی

نشست کشورهای عضو گروه خلع سلاح هسته ای کره شمالی

وزیران امور خارجه کشورهای عضو مذاکرات شش جانبه در خلع سلاح هسته ای کره شمالی، چهارشنبه هفته آینده(دوم مرداد) در سنگاپور گردهم می آیند تا آخرین تحولات پرونده هسته ای پیونگ یانگ را بررسی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این مذاکرات عالی ترین سطح مذاکراتی است که تا کنون در مذاکرات شش جانبه انجام شده است.

تا کنون حضور وزیران امور خارجه آمریکا و کره جنوبی در این نشست قطعی شده و به احتمال زیاد همتایان ژاپنی، چینی، کره شمالی و روسیه نیز در آن شرکت خواهند کرد.

این نشست در حاشیه اجلاس امنیتی آسیا در سنگاپور انجام می شود.

آمریکا، ژاپن، چین، روسیه، کره شمالی و کره جنوبی شش کشوری هستند که برای حل این مسئله با یکدیگر گفتگو می کنند و توافقها تا آنجا پیش رفته که در قبال خلع سلاح کامل کره شمالی، آمریکا امتیازاتی اقتصادی به این کشور بدهد. 

 

کد مطلب 717794

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