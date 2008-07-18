حضور 52 هزار شخصیت خارجی و 84 هزار خبرنگار در نمازهای جمعه تهران

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حجت الاسلام مرادی رئیس ستاد نمازجمعه تهران درهزار وپانصدمین نمازجمعه تهران پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران، گزارشی از برگزاری این مراسم در سه دهه انقلاب ارائه کرد .



به گفته حجت الاسلام مرادی که پیش از خطبه های نمازجمعه امروز تهران سخن می گفت از هزار و پانصد نمازجمعه برگزار شده در تهران 1474نمازجمعه در دانشگاه تهران، 19 نمازجمعه در حرم مطهر حضرت امام (ره)، شش نمازجمعه در بهشت زهرا و یک نمازجمعه در مصلای امام خمینی برگزار شده است.

وی تصریح کرد: تهران تاکنون دوازده امام جمعه ثابت و موقت داشته است که از جمله آنان مرحوم آیت الله طالقانی شش، مقام معظم رهبری 238، آیت الله هاشمی رفسنجانی با 412، آیت الله امامی کاشانی 289، آیت الله جنتی 214، حجت الاسلام خاتمی 37 و شهید ربانی املشی سه نمازجمعه در تهران اقامه کردند.

رئیس ستاد نمازجمعه تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محراب با اشاره به این که تاکنون 1486 نفر در نمازجمعه های تهران سخنرانان پیش از خطبه ها بوده اند، افزود: تاکنون 414 گزارش و 14 سخنران موضوعی در 283 جلسه مباحث حضوری در این نمازجمعه ها برگزار شده است.

حجت الاسلام مرادی با بیان این که از جمله سخنرانان خارجی نمازجمعه سید عباس موسوی رهبر حزب الله لبنان، شهید احمد یاسین دبیر فقید حماس، شهید حکیم رئیس فقید مجلس اعلای انقلاب عراق، اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین، خالد مشعل و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان بوده اند، اضافه کرد: تاکنون بیش از 52 هزار نفر از علما و شخصیت های سیاسی و علمی خارج از کشور در مراسم نمازجمعه تهران شرکت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه نمازجمعه تهران تاکنون پذیرای 26 هزارخبرنگار خارجی و 58 هزارخبرنگار داخلی بوده است، تأکید کرد: ستاد نمازجمعه تهران با اعتبار پنج میلیون ریال ازجانب امام خمینی(ره) آغازبه کار و پس از آن، فقط از اعتبارات مردمی استفاده کرده است.

رئیس ستاد نمازجمعه تهران با اشاره به عملکرد 29 ساله نمازجمعه درتهران یادآور شد: از5 مرداد 58 تا امروز، هزار و پانصد نمازجمعه در تهران اقامه شده که 29 نماز آن عیدفطر و 20 نماز آن عید قربان است.

حجت الاسلام مرادی اضافه کرد: لوح فشرده و کتاب های مربوط به سخنرانی های نمازجمعه و پیش خطبه های تهران در 29 سال گذشته آماده عرضه است .