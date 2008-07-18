دست نشان از حضور در تبریز انصراف داد / کمالوند گزینه اصلی تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، نادردست نشان ، فیروز کریمی ، فرهاد کاظمی و فراز کمالوند گزینه های سرمربیگری تراکتورسازی برای فصل آینده بودند که از این جمع فیروز کریمی هدایت صباباتری قم را برعهده گرفت.

نادردست نشان نیز که پس از قطع همکاری با پگاه گیلان مذاکراتی را با مسئولان باشگاه تراکتورسازی انجام داده بود، پس از آنکه بودجه این تیم برای فصل آینده پایین اعلام شد از حضور در تبریز خودداری و اعلام کرد دیگر تمایلی به مربیگری در این شهر ندارد. فرهاد کاظمی نیز در همان ابتدا از جمع گزینه ها خارج شد.

در این بین فراز کمالوند گزینه اصلی تبریزی ها برای هدایت تیم تراکتورسازی در فصل آینده رقابتهای لیگ برتر است که مذاکرات در این مورد ادامه دارد.

ناصر شفق مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز اعلام کرده که برای فصل آینده قصد صرف هزینه های بالا برای تیمداری را ندارد و با استفاده از نیروهای بومی تیم را در رقابتهای لیگ دسته اول شرکت خواهد داد.