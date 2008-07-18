لهستان خواستار پاسخ آمریکا به تضمینهای امنیتی مربوط به سپرموشکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"پیوتر پاسکوسکی" سخنگوی وزارت امور خارجه لهستان گفت: ما در انتظار پاسخ واشنگتن به درخواست ما برای ارائه تضمینهای اضافی امنیتی ازسوی آمریکا هستیم.

وی تصریح کرد : ورشو در انتظار پاسخ تمام درخواست هایش است.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

واشنگتن توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهایی موشکی کشورهایی مانند ایران اعلام کرده، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهد، بنابراین به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.