سخنگوي نيروهاي ائتلاف نسبت به خروج نيروهاي اسپانيايي از عراق ابراز تاسف كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از سي ان ان دان سينور سخنگوي رسمي نيروهاي ائتلاف و مارك كيميت فرمانده عملياتي اين نيروها امروز در يك كنفرانس خبري در بغداد عمليات نظامي در فلوجه را حق آمريكاييها دانستند

مارك كيميت در پاسخ به اين سوال كه مقاومت دو هفته اي فلوجه عليه بزرگترين ارتش دنيا را چگونه ارزيابي مي كند گفت : در ابتدا خرابكاران و طرفداران رژيم بعث ، امنيت عراق را زير سوال بردند و اقدام به كشتن مردم و سربازان آمريكايي كردند و ما در پاسخ به آنها عمليات نظامي در فلوجه را آغاز كرديم كه اين عمليات هم اكنون پايان يافته است و ما سعي داريم امنيت و نظم را به اين شهر بازگردانيم

سينور تهديد كرد : درصورتيكه ساكنين فلوجه بزهم اقدام به خرابكاري و ايجاد ناامني كنند و آتش بس را زير پا بگذارند نيروهاي آمريكايي بازهم عمليات نظامي در اين شهر را آغاز خواهند كرد و براي ما تفاوتي نمي كند كه اين عمليات چه مقدار به طول انجامد .

وي گفت : تا زماني كه طرفداران صدام و تروريستهاي خارجي در عراق حضور دارند مي توان انتظار چنين عمليات نظامي را داشت .

وي در ادامه با اشاره به عقب نشيني نيروهاي اسپانيايي از عراق از احتمال خروج نيروهاي مجارستاني از اين كشور سخن گفت و اعلام كرد از خروج نيروهاي اسپانيايي از عراق بسيار متاسف است .

كيميت نيز ضمن ابراز تاسف از خروج نيروهاي اسپانيايي از عراق گفت كشورهاي زيادي در حال حاضر در عراق به آمريكاييها كمك مي كنند و خروج نيروهاي اسپانيايي تاثير چنداني در عملكرد ما در عراق نخواهد داشت .

وي گفت : نيروهاي ائتلاف تمام تلاش خود را براي دستگيري مقتدا صدر انجام خواهند داد .