مادراني كه به كودك خود شير نمي دهند !

شير مادر آنقدر در نزد خداوند مهم و با ارزش است كه در كتاب خود يعني قرآن كريم در آيه اي به اهميت آن اشاره كرده است و مادران را به دادن اين هديه به فرزندان خود تا بيست ماهگي امر كرده است و حتي در ديگر اديان هم تغذيه با شير مادر همواره مورد تاكيد قرار گرفته است

شير مادر از جمله ارزشمندترين نعمت هايي است كه خداوند در اختيار مادران قرار داده تا بدون هيچ سختي آن را به فرزندان خود عرضه كنند اما از آنجا كه زندگي ماشيني بر روي طبيعت انسان ها كه زنان نيز جزئي از آنها هستند، تاثير بسزايي گذاشته است امروزه برخي از مادران را بر اين امر داشته كه حتي كودكان خردسال خود را كه ماهها براي آمدنشان انتظار كشيده اند از اين نعمت محروم كنند.

مادري كه نوزادي پنج ماهه دارد در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در باره علت شير ندادن به كودكش با بي اعتنايي مي گويد : تا 4 ماهگي به كودكم شير داده ام ولي اگر بخواهم دو سال به او شير بدهم مي دانيد چه بلايي سر اندامم مي آيد ؟ !

متاسفانه هر روزه بر تنوع شير خشك هاي خارجي و ايراني با مدل ها و رنگ هاي گوناگون افزوده مي شود كه توجه بسياري از افراد را به خود جلب كرده است . از سوي ديگر تبليغات مختلف در زمينه فوايد و تركيبات موجود در آن، برخي را به اين مسير انحرافي كشانده كه گمان مي كنند اثر شير خشك هاي خارجي مي تواند بسيار مفيد تر از شير مادر باشد بنابراين حتي برخي از مادران با وجود اينكه شير كافي دارند باز هم اين وسواس را دارند كه گاهي از شير خشك هم استفاده كنند.

دبير جمعيت علمي مامايي ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه شير مادر كاملترين، بهترين و قابل دسترس ترين غذا براي نوزادان يك روزه تا شش ماهه است، مي گويد: ماده اي كه بعد از زايمان همراه با شير مادرترشح مي شود، حاوي پروتئين بيشتر و قند و چربي كمتر است كه اين ماده پروتئيني به مدت پنج روز ادامه دارد.

ناهيد خدا كرمي مي افزايد: شيردهي مادران به نوزادان خود ضمن اينكه روند بازگشت وضعيت فيزيكي آنان به قبل از بارداري را سريع تر مي كند، باعث آرامش روحي و عاطفي آنها مي شود.

عضو هئيت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ادامه مي دهد: شير مادر همچنين حاوي مواد ضد عفونت است كه مي تواند روده نوزاد را در برابر عوامل بيماري زا محافظت كند.

وي با بيان اينكه پروتئين موجود در شير مادر منحصر به فرد است و در هيچ مواد غذايي يافت نمي شود، مي گويد: اين پروتئين از يك سو از راه خوراكي جذب روده مي شود به طوري كه اسيد معده نمي تواند اين نوع پروتئين را از بين ببرد و از سوي ديگر سبب رشد روده مي شود.

خداكرمي در پايان مي افزايد: نوزاداني كه از شير مادر تغذيه مي كنند، بدن آنها نسبت به بسياري ا ز بيماري هاي عفوني ايمن خواهد شد و اين خود موجب مي شود كه مادران آنها نسبت به مادراني كه فرزندانشان با شير خشك تغذيه مي شوند اضطراب كمتري داشته باشد.

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز درباره فوايد شير مادر مي گويد: شير مادر به علت داشتن آنتي بادي و مواد ضد عفونت و انتقال آن به بدن نوزاد مي تواند از بروز بسياري بيماري ها در نوزاد جلو گيري كند.

دكتر نجمه تهرانيان ادامه مي دهد: تركيبات موجود در شير هر مادر با تركيبات در شير فرد ديگر متفاوت است چون ويژگي جسمي و و روحي هر نوازد با نوزاد ديگر متفاوت است بنابراين بايد از شيري تغذيه كند كه متناسب با ويژگي هاي جسمي و روحي اش باشد و اين فقط از طريق تغذيه با شير مادر نوزاد امكان پذير است چون با سيستم هاضمه نوزاد هماهنگي دارد.

وي مي گويد: در شير مادر پروتئين و چربي مخصوصي وجود دارد كه در شير خشك و يا شير گرفته شده از حيوانات وجود ندارد و مي تواند ا زبروز بسياري مشكلات گوارشي، آلرژي و عفونت ها جلوگيري كند.

وي مي افزايد: زماني كه نوزاد از شير مادر تغذيه مي شود ضمن اينكه مادر مي تواند نسبت به سلامت و بهداشت جسمي نوزاد خود اطمينان داشته باشد، به علت ايجاد ارتباط عاطفي شديد با نوزاد خود مي تواند بهداشت رواني آينده فرزند خود را نيز تامين كند.

اين پزشك فيزيولوژي باروري درباره مادراني كه به ظاهر به خاطر حفظ اندام خود حاضر به دادن شير به نوزاد خود نمي شوند ، مي گويد: در دوره بارداري به طور طبيعي نزديك به 10 الي تا 15 كيلو افزايش وزن به صورت افزايش چربي براي زنان باردار وجود دارد كه پس از زايمان مادراني كه به نوزادان خود شير مي دهند اين چربي با دادن شير پس از مدتي مصرف مي شود.

وي مي افزايد: مادراني كه به فرزندان خود شير مي دهند از لحاظ وزن و تركيب اندام راحتتر و سريعتر به وضعيت نرمال و طبيعي پيش از بارداري مي رسند اما قطع كردن شير بدون مشورت با پزشك و بدون وجود دليل هاي علمي سبب مي شود كه اين چربي هاي اضافه در بدن باقي مانده و سبب عوارض زيادي در آينده شوند.

دكتر تهرانيان مي گويد: بر اساس پژوهش هاي صورت گرفته ثابت شده كه درصد ابتلاي مادراني كه به فرزندان خود شير مي دهند به سرطان سينه در مقايسه با مادراني كه به فرزندان خود شير نداده اند بسيار كمتر است.