مؤمنان بودایی هندوستان برای صلح جهانی دعا کردند

هزارا مؤمن بودایی هندوستان برای صلح جهانی دعا کردند

هزارن مؤمن بودایی در ایالت سیکیم هندوتسان به منظور دعا برای صلح و هماهنگی گردهم جمع شدند. این گردهمایی در صومعه دئورالی صورت گرفت و طی مراسم نیایشی آن مؤمنان بودایی خواستار صلح جهانی، آینده‌ای موفقیت‌آمیز وهماهنگی شدند. این نیایشها یک هفته به طول انجامید که آخرین روز آن دیروز جمعه 28 تیرماه برگزار شد.

دالایی لاما خواستار توجه به تربیت کودکان شد

دالایی لاما در آموزشهای معنوی خود بر اهمیت تربیت کودکان تأکید کرد و گفت: همه ما خواستار زندگی شاد و سعادتمند هستیم، در این میان باید تفاوتهای فرهنگی و نژادی را مورد تصدیق قرار داد اما این امر را نیز باید درنظر گرفت که همه ما در استفاده از یک سیاره با 6 میلیارد نفر دیگر سهیم هستیم و آینده من آینده همه بشریت را تشکیل داده است. فردی که در سالهای اولیه زندگی از محبت رنج ببرد همواره از دیگران فاصله گرفته و هرگز قلب خود را نمی‌گشاید. محبت واقعی از چشمها و صورت جاری می‌شود.

پاپ حق استفاده از آب را جزیی از کرامت انسانی دانست

پاپ بندیکت شانزدهم در پیامی که از سوی واتیکان منتشر شد حق استفاده از آب را مورد حمایت قرار داده است. این پیام در همایشی با موضوع "آب و توسعه پایدار" در اسپانیا مطرح شده است. در این پیام تصریح شده است که حق استفاده از آب بر اساس کرامت انسانی است و صرفاً یک کالای اقتصادی محسوب نمی‌شود.