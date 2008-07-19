"هزار خورشید تابان" به چاپ هفتم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رمان "هزار خورشید تابان" دومین اثر خالد حسینی - نویسنده افغانی مقیم آمریکا - است که به وسیله مهدی غبرایی به فارسی برگردانده شده و از سوی نشر ثالث به چاپ رسیده است.

خالد حسینی در "هزار خورشید تابان" علاوه بر ترسیم فضای افغانستان به روایت زندگی دو زن به نام های لیلا و مریم پرداخته است.

از غبرایی همچنین ترجمه رمان "گرما و غبار" نوشته روت پریور جابوالا - نویسنده هندی تبار - در نشر افق به چاپ دوم رسیده است.

"فرزند پنجم" نوشته دوریس لسینگ از تازه ترین ترجمه های غبرایی به شمار می رود. این کتاب که قرار است از سوی نشر ثالث منتشر شود، مراحل فنی انتشار را می گذراند.

از این مترجم به تازگی "کتاب ریتم ها" بعد از دو سال مجوز گرفته و وارد بازار کتاب می شود. این کتاب را "لنگستن هیوز" درباره جستجوی ریتم در شعر و ترانه و موسیقی و حتی زندگی روزمره انسانها نوشته است. "کتاب ریتم ها" به شکل مصور و در قطع خشتی - با حذف یک طرح - از سوی نشر تصنیف منتشر خواهد شد.