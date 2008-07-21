شکیبایی بازیگری مستعد با صدایی گرم و جذاب بود

رضا کرم‌رضایی درباره نحوه همکاری خود با مروحوم شکیبایی به خبرنگار مهر گفت: اولین بار با شکیبایی اوایل انقلاب اسلامی در یکی از انجمن‌های فرهنگی ایران آشنا شدم که به همراه مرحوم هادی اسلامی در نمایش "گذر لوطی صالح" بازی می‌کردند.

وی افزود: خیلی از بازی وی خوشم آمد، به همین منظور نزد عباس جوانمرد سرپرست وقت اداره تئاتر رفتم و شکیبایی را به وی معرفی کردم. جوانمرد نیز از بازی او خوشش آمد و شکیبایی را به همراه گروهی که در آن بازی می‌کرد، به اداره تئاتر دعوت کرد.

کرم‌رضایی با اشاره به همکاری خود و مرحوم شکیبایی در نمایش "فیزیکدان‌ها" فردریش دورنمات گفت: سال 59 کارگردانی این نمایش را بر عهده داشتم که خسرو در آن بازی کرد و دو سال بعد نیز "فیزیکدان‌ها" را به صورت تله‌تئاتر در تلویزیون اجرا کردیم.

وی خاطرنشان ساخت: هنرمندان بزرگ سینما و تئاتر هر کدام خصیصه‌هایی منحصربفرد دارند و سال‌ها وقت لازم است تا بتوان جایگزینی برای آنها پیدا کرد. ما هنرمندان بزرگی را از دست دادیم که دیگر هنرمندی با شرایط و خصوصیات آنها وجود نخواهد داشت.