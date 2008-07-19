غرب مازندران به مرکز ژنتیک بهزیستی نیاز دارد

مجید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر در چالوس اظهار داشت: از پزشکان عمومی و متخصص علاقه مند برای راه اندازی این مرکز حمایت می شود.
وی بیان داشت: این نهاد در صورت اعلام آمادگی پزشکان برای دریافت پروانه فعالیت کمک می کند و مطب در اختیار آنان نیز قرار می دهد.
وی راه اندازی این مرکز را در شناسایی و پیشگیری از معلولیت مهم دانست.
به گفته قریشی، اکنون حدود 200 معلول نیازمند دریافت خدمات بهزیستی در این شهرستان شناسایی شده است.
رئیس اداره بهزیستی چالوس گفت: از این تعداد 148 نفر نیازمند خدمات توانبخشی و 50 نفر نیز در بخش امور اجتماعی شناسایی شده است.
وی خواستار تلاش و حمایت همه جانبه برای رفع مشکلات فراروی معلولان شد.
هزار معلول زیر پوشش بهزیستی چالوس قرار دارد.
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