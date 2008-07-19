عمره دانش آموزی فرصت مناسبی برای یافتن دوستی های معنوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی فخریان افزود: دانش آموزان عمره گذار باید قدرشناس این فرصت خوب و آسمانی باشند، چرا که این فرصت در زمان گذشته بسیارکم بوده است و با گذشت چند سال از عمره دانش آموزی ، تنها خوش شانس ترین دانش آموزان توانسته اند از این فضای معنوی بهترین بهره را ببرند.

وی با بیان اینکه بهترین خاطره دوران جوانی بهره بردن از این سفر معنوی است که اگر دانش آموزان خوب استفاده کنند رستگار می شوند و در صورت غفلت در آینده پشیمان خواهند شد، افزود: بهترین فرصت های عمر، دوران جوانی است و دانش آموزان زائر باید از زمان و مکانی که در این سن برای آنها بوجود آمده است خوب استفاده کنند تا برای تمام عمر بیمه شوند.

فخریان با اشاره به اهمیت خودسازی دانش آموزان ومدیران کاروان ها تصریح کرد: به نظر می رسد در این بخش ها کمتر برنامه ریزی و کار شده است و بچه هایی که وضعیت معنوی بهتری دارند خیلی خوب توانسته اند از این فضای معنوی بهره ببرند و با گذر زمان این فضا بیشتر میشود تا دانش آموزان بتوانند بهره کافی را ببرند.

وی به اعزام دانش آموزان در قالب سفیران فرهنگی اشاره کرد و گفت: قبل از اعزام دانش آموزان در قالب سفیران فرهنگی باید کارهای ویژه ای برای دانش آموزان انجام شود تا آنها با آگاهی و آمادگی وارد شوند و با توجه به اینکه اکثریت دانش آموزان از شخصیت متعادل فرهنگی برخوردار هستند و نمی توانند تاثیر گذار بر شخص مقابل خود باشند لذا نباید تنها به رفتارهای شخصی وموردی دانش آموزان بسنده کرد.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ادامه داد: دانش آموزان عمره گذار نباید در رفتارها ،حرکتی غیر اخلاقی و غیر اجتماعی داشته باشند و باید رفتارهایی که برگرفته از ائمه و سیره نبوی است تاثیر گذار باشند.

فخریان در ادامه ضمن اشاره به تندروی ها و هابیون اظهار داشت: از زمانی که شرایطی برای حضور بیشتر قشر نوجوان و جوان در عمره فراهم شده است ، وهابیون دوست دارند جوانان ما را به مجادلات سطحی بکشانند تا از این طریق در ذهن آنان شبه و سوال ایجاد کنند.

وی در پایان به تهیه و پخش کاتولوگ ، بروشور و بسته های مختلف وهابیون با هدف تخریب شیعه در اذهان جوانان اشاره کرد و افزود: جوانان باید هوشیار باشند و مجادله را به اهل فن بسپارند.