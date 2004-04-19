به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري ايتاليا،" اخضرابراهيمي" فرستاده ويژه كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد به عراق اظهارداشت:عراقيها مي توانند خيلي سريع اداره كشورشان را به عهده بگيرند اما همواره بايد نقش نيروهاي اشغالگرخارجي مستقر در عراق مشخص شود.
وي درباره تصميم نخست وزيرجديد اسپانيا براي خروج نيروهاي اين كشورازعراق گفت: نبايد مسئوليت خروج نيروهاي اسپانيايي از عراق برعهده سازمان ملل متحد گذاشته شود. ياد آوري مي شود اسپانيا درحال حاضرنزديك به سه هزار سربازدرعراق مستقر كرده است و نخست وزير جديد اين كشور خواستارخروج آنهاازعراق شده است.
فرستاده ويژه دبير كل سازمان ملل متحد به عراق :
تكليف نيروهاي اشغالگر موجود درعراق بايد روشن شود
فرستاده ويژه دبير كل سازمان ملل متحد به عراق در شهر "بولوناي" ايتاليا گفت: اگر نقش نيروهاي اشغالگر در آينده عراق مورد بررسي قرار بگيرد،عراقيها مي توانند به زودي اداره كشورشان را به عهده گيرند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري ايتاليا،" اخضرابراهيمي" فرستاده ويژه كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد به عراق اظهارداشت:عراقيها مي توانند خيلي سريع اداره كشورشان را به عهده بگيرند اما همواره بايد نقش نيروهاي اشغالگرخارجي مستقر در عراق مشخص شود.
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