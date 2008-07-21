عملیات ساخت خوابگاه ویژه متاهلین در دانشگاه تربیت معلم آغاز شد

عزیزالله حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: جهت رفاه حال دانشجویان متاهل دانشگاه تربیت معلم عملیات ساخت و احدات خوابگاه های ویژه متاهلین در پردیس دانشگاه تربیت معلم آغاز شده است.

وی افزود: در راستای استانداردسازی فضای خوابگاه های دانشجویی کار تعمیر و بازسازی 23بلوک خوابگاهی دانشگاه تربیت معلم با انعقاد قرارداد با پیمانکاران مربوطه در حال انجام است همچنین کار نقاشی چهار بلوک از مجموع بلوک های خوابگاهی دانشگاه آغاز شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در زمینه افزایش فضای سبز خوابگاه ها و بهینه سازی فضای سبز با هدف شاداب سازی محیطهای خوابگاهی، پیگیریهایی جهت جلب همکاری شهرداری صورت گرفته است.

حبیبی یادآور شد: کار نوسازی خوابگاه های دانشگاه نیازمند اعتبار درازمدت است که در مدت سه تا چهار سال تحت عنوان طرح بازسازی خوابگاه به طور مجزا به دانشگاه اختصاص پیدا می کند و این موضوع مورد تایید مدیریت طرحهای عمرانی وزارت علوم نیز قرار گرفته است.

معاون دانشجویی دانشگاه تربیت معلم عنوان کرد: پذیرش حدود 200 نفر بیش از ظرفیت از سوی سازمان سنجش، پذیرش دانشجویان تربیت بدنی در بهمن ماه و پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد برای سومین بار در دانشگاه از عوامل بازدارنده در دستیابی به استانداردسازی خوابگاه ها در دانشگاه تربیت معلم بوده است.

