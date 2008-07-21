به گزارش خبرنگار مهر، عناوین این پنج کتاب به شرح زیر است: "علی (ع) موحد بود و بس" (سخنرانی امام موسی صدر درباره حضرت علی در کاشان)، "روح تشریع در اسلام" (ترجمه موسی اسوار)، "حسین (ع) وارث انبیا"، زینب (س؛ شکوه شکیبایی" و "عدالت در اسلام". کار ترجمه سه کتاب اخیر را مهدی فرخیان بر عهده داشته است.

همچنین کتاب "اسرار ربودن امام موسی صدر" نوشته مهدی فرخیان همراه با کتاب های فوق به زودی به بازار می آید.

این شش عنوان کتاب از مجموعه "پرتوها" (کتاب هایی از امام موسی صدر) است که تاکنون در ایران منتشر نشده است. کتاب های مذکور طی هفته آینده به چاپ سپرده می شود و ظرف دو هفته دیگر و حداکثر تا اوایل شهریورماه به بازار کتاب می آید.

هر یک از این کتاب ها در قطع پالتویی و در شمارگان 2000 نسخه و با بهای 500 تومان منتشر می شوند. میانگین حجم هر کدام از پنج کتاب نخست 50 و کتاب آخر 80 صفحه است.

اواخر سال گذشته نیز چهار عنوان از این مجموعه با عناوین "دین در جهان امروز"، "محمد (ص) پیامبر بت شکن"، "زهرا (ع) فصلی از کتاب رسالت" و "اخلاق روزه" از این مرجع سیاسی و فیلسوف اسلامی منتشر شد.

مجموعه 10 جلدی فوق با محوریت موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در ایران (به مدیریت "حورا صدر" دختر وی) و با همکاری موسسه نشر شهر منتشر می شود.

امام موسی صدر 14 خرداد سال 1307 هجری شمسی در محله چهار مردان شهر قم به دنیا آمد. پس از اتمام سیکل اول و بخش مقدمات علوم حوزوی در خرداد سال 1322 رسما به حوزه علمیه قم پیوست و قریب 13 سال از مدرسین حوزه‌های علمیه قم و نجف کسب فیض کرد و شاگردان برجسته ‌ای را تربیت کرد که معروف ترین آنان در ایران آیت الله شیخ یوسف صانعی و در لبنان شهید عباس موسوی دبیر کل سابق حزب الله است.

او در اواخر سال 1338 وصیت مرحوم آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین رهبر متوفی شیعیان لبنان را لبیک گفت و به عنوان جانشین آن مرحوم، سرزمین مادری خود ایران را به سوی لبنان ترک کرد و در تابستان سال 1345 و پس از اجتماعات عظیم و چند روزه شیعیان لبنان در بیعت با او رسما از حکومت وقت درخواست کرد تا مانند دیگر طوائف آن کشور مجلسی برای سازماندهی طایفه شیعه و پیگیری مسائل آن تأسیس شود و پس از سه سال مجلس اعلای اسلامی شیعیان تأسیس و امام موسی صدر به اتفاق آرا به ریاست آن انتخاب شد اما در پی امتناع دولت لبنان از پذیرش مطالبات او، جنبش محرومان لبنان در اوایل سال 1353 به رهبری امام موسی صدر شکل گرفت. او در سال 1354 مجدداً به ریاست مجلس اعلای اسلامی شیعیان برگزیده شد.

حمایت امام موسی صدر از بستنی فروشی مسیحی در شهر صور که به فتوای صریح ایشان مبنی بر طهارت اهل کتاب منجر شد، توجه تمامی محافل مسیحی لبنان را به سمت خود جلب کرد. امام موسی صدر اولین شخصیتی بود که در زمستان سال 1356 طرح سازشکارانه توطین پناهندگان فلسطینی در جنوب لبنان را افشا و با مواضع شجاعانه خود از تحقق آن جلوگیری کرد.

وی در دیدارهای مکرر سال 1357 خود با رهبران سوریه، عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای جهان عرب، اهمیت انقلاب اسلامی ایران، پیروزی قریب الوقوع آن و ضرورت هم پیمانی آنان با این انقلاب را به آنها گوشزد کرد. امام موسی صدر در سوم شهریور سال 1357 و در آخرین مرحله از سفر دوره‌ای خود به کشورهای عربی بنا به دعوت رسمی معمر قذافی وارد لیبی و در روز 9 شهریور ربوده شد. دستگاه های قضایی دولتهای لبنان و ایتالیا و همچنین تحقیقات انجام شده از سوی واتیکان، ادعای لیبی مبنی بر خروج امام از آن کشور و ورودش به رم را رسما تکذیب کرد و مجموعه اطلاعات آشکار و پنهانی که طی دو دهه پیش به دست آمده اند، دال بر این نکته اند که امام موسی صدر هرگز خاک لیبی را ترک نکرده ‌است.

آخرین خبری که در 13 اردیبهشت 1380 توسط سایت "جبهه نجات ملی لیبی" بر روی شبکه جهانی اینترنت منتشر شد، مدعی آن است که امام موسی صدر در اواخر سال 1376 توسط برخی زندانیان زندان ابوسلیم شهر طرابلس مشاهده شد و بعد از مدتی به مکانی دیگر انتقال یافت.