طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله در شهریار اجرا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر شهریار از اجرای طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله تا سه ماه آینده در این شهرستان خبر داد.

جمشید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: با همکاری و نظارت خدمات شهری شهرداری شهریار ماشین آلات مخصوص جمع آوری زباله به مبلغ 12 میلیارد ریال خریداری شده و تا سه ماه آینده مکانیزه می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این طرح پنج دستگاه کامیونت خریداری شده و این کامیونت ها هم اکنون در حال تجهیز است.

وی افزود: در حال حاضر میزان تولید زباله در شهریار روزانه 200 تن است که به منطقه اخترآباد انتقال داده می شود همچنین زباله های بیمارستانی این شهرستان به صورت جداگانه و ویژه حمل می شود.

