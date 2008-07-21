طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله در شهریار اجرا می شود

جمشید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: با همکاری و نظارت خدمات شهری شهرداری شهریار ماشین آلات مخصوص جمع آوری زباله به مبلغ 12 میلیارد ریال خریداری شده و تا سه ماه آینده مکانیزه می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این طرح پنج دستگاه کامیونت خریداری شده و این کامیونت ها هم اکنون در حال تجهیز است.

وی افزود: در حال حاضر میزان تولید زباله در شهریار روزانه 200 تن است که به منطقه اخترآباد انتقال داده می شود همچنین زباله های بیمارستانی این شهرستان به صورت جداگانه و ویژه حمل می شود.