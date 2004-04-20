هندوراس نيز نيروهاي خود را از عراق خارج مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، " ريكاردو مادورو" رئيس جمهور هندوراس شب گذشته در نطق راديو تلويزيوني خود اعلام كرد : به اعضاي نيروهاي ا ئتلاف درعراق و كشورهاي دوست اطلاع دادم كه تصميم به خارج كردن نيروهاي هندوراس از عراق گرفته ايم.

وي همچنين گفت كه نظاميان ( هندوراس) اهداف مهمي را كه برعهده داشته اند، تحقق بخشيدند؛‌ به وزير كابينه در امور دفاع ملي ماموريت داده ام تا اين تصميم را در سريعترين زمان ممكن اجرا كند.

مادورو در عين حال گفت: ما همچنان در زمينه هاي سياسي و ديپلماتيك ( با نيروهاي ائتلاف) همكاري مي كنيم.

گفتني است نظاميان هندوراس به همراه نيروهاي السالوادور، دومينيكن و اسپانيا به فرماندهي اسپانيا و لهستان در لشكر" التربلاس" واقع در نجف استقرار دارند.

اين در حالي است كه پيش از اين نخست وزير اسپانيا نيز علي رغم مخالفت رئيس جمهور آمريكا از تصميم كشورش براي خروج نيروهاي اسپانيايي از عراق خبرداد.

بنظر ميرسد با توجه به آغاز خروج بخشي از نيروهاي ائتلاف ازعراق، متحدين آمريكا ترجيح مي دهند تادرآينده سازمان ملل نقش بارز تري يافته واين كشورها نيز بيش از اين براي اهداف خودخواهانه ايالات متحده هزينه ننمايند.