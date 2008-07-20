  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

بنیاد مسکن 200 واحد مسکونی در مناطق شهری خراسان شمالی می سازد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان شمالی گفت: این نهاد در راستای اجرای مصوبه دور اول سفر هیئت دولت 200 واحد مسکونی در مناطق شهری این استان احداث می کند.

سید رضا موسوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اجرای این طرح 12 میلیارد ریال اعتبار از محل بودجه داخلی بنیاد مسکن تخصیص داده است.

وی خاطرنشان کرد: استانداری خراسان شمالی نیز برای احداث این واحدهای مسکونی شش میلیارد ریال اعتبار را تامین خواهد کرد تا این واحدها تکمیل و بر اساس قانون به متقاضیان واجد شرایط واگذار شود.

موسوی نیا اظهار داشت: این واحدهای مسکونی براساس الگوی مصرف با زیربنای حداکثر 75 متری در شهرهای این استان ساخته می شود.

به گفته وی اکثر این واحدهای مسکونی در شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی که با کمبود بیشتری نسبت به سایر شهرستانهای استان در بخش مسکن شهری مواجه بود احداث می شود.

کد مطلب 718555

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها