بنیاد مسکن 200 واحد مسکونی در مناطق شهری خراسان شمالی می سازد

سید رضا موسوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اجرای این طرح 12 میلیارد ریال اعتبار از محل بودجه داخلی بنیاد مسکن تخصیص داده است.
وی خاطرنشان کرد: استانداری خراسان شمالی نیز برای احداث این واحدهای مسکونی شش میلیارد ریال اعتبار را تامین خواهد کرد تا این واحدها تکمیل و بر اساس قانون به متقاضیان واجد شرایط واگذار شود.
موسوی نیا اظهار داشت: این واحدهای مسکونی براساس الگوی مصرف با زیربنای حداکثر 75 متری در شهرهای این استان ساخته می شود.
به گفته وی اکثر این واحدهای مسکونی در شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی که با کمبود بیشتری نسبت به سایر شهرستانهای استان در بخش مسکن شهری مواجه بود احداث می شود.
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