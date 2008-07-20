پرونده سازی ویژه برای جابر روزبهانی / صدور برگه معافیت استفاده درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، جابر روزبهانی که به دلیل رنج بردن ازبیماری طومارهیپوفیز اقدام به عمل جراحی کرده است، طبق دستور پزشک همچنان ملزم به استفاده از داروهایی خاص است.

در بین داروی های تجویزی پزشکان معالج جابر روزبهانی – بلند قامت ترین بسکتبالیست ملی پوش ایران - دو دارو وجود دارد که جزو لیست داروهای ممنوعه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) هستند.

استفاده از این داروها ممکن است در جریان مسابقات المپیک 2008 چین و به هنگام نمونه گیری مشکلاتی را برای این بازیکن به وجود بیاورد و از سویی دیگر کنارگذاشتن آنها سلامت وی را به خطر می اندازد.

به همین دلیل مسئولان فدراسیون پزشکی ورزشی از طریق رایزنی با متخصصان کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی المپیک درصدد صدور برگه معافیت استفاده درمانی برای جابر روزبهانی برآمده اند تا این بازیکن در صورت قرار گرفتن در لیست نهایی تیم ملی بسکتبال مشکلی برای حضور در میادین المپیک نداشته باشد.

مسئول رسیدگی به پرونده جابر روزبهانی در فدراسیون پزشکی ورزشی منتظر بازگشت تیم ملی بسکتبال از سفر به آمریکا است تا با در اختیار گرفتن اطلاعات کامل پزشکی روزبهانی - قبل و بعد از عمل - پرونده پزشکی این بازیکن را کامل کرده و آن را برای کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی المپیک ارسال کند.