74 تیم به مسابقات کونگ فو المپیاد ایرانیان در کردستان اعزام می شوند

محمود طالقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: حدود یکهزار ورزشکار این رشته از سراسر کشور در این رویداد بزرگ ورزشی شرکت خواهند کرد.

وی اظهار داشت: المپیاد ورزشی ایرانیان در توسعه فعالیتهای ورزشی ایرانیان و ارتقای جایگاه ایران در جهان نقش زیادی دارد.

وی خاطرنشان کرد: پشتوانه سازی و انتخاب ترکیب قوی و منسجم تیم ملی از جمله ویژگی های المپیاد ورزشی ایرانیان است.

به گفته طالقانی، نفرات برتر مسابقات کونگ فو المپیاد ایرانیان برای شرکت در تیم ملی دعوت می شوند و برنامه ریزیها بر اساس این افراد صورت خواهد گرفت.

نائب رئیس فدراسیون کونگ فو ایران اضافه کرد: مسابقات کونگ فو دومین دوره المپیاد در قالب مسابقات آزاد و فرم از 9 مهردادماه سالجاری در کردستان آغاز می شود و یک هفته ادامه دارد.

وی بیان داشت: تاکنون یکصد هزار ورزشکار سازمان یافته در رشته ورزشی کونگ فو در کشور شناسایی شده است.

