واگذاری دومین فرودگاه کشور به تعویق افتاد

اصغر کتابچی در گفتگو با مهر گفت: در جلسه مذاکره میان شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور و بخش خصوصی سرمایه گذار در این طرح، حضور استاندار اراک لازم است و به دلیل تغییر استاندار این شهر مذاکرات به تعویق افتاده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور افزود: با فراهم شدن زمینه حضور استاندار اراک در این جلسه، مذاکرات برای واگذاری این فرودگاه ادامه خواهد یافت و انجام طرحهای توسعه ای این فرودگاه به بخش خصوصی محول خواهد شد.

وی ادامه داد: تغییر وزیر راه و ترابری در تداوم مذاکرات این بخش تاثیرگذار نیست؛ زیرا سرپرست کنونی این وزارتخانه از قبل در جریان روند واگذاری فرودگاه اراک قرار داشت و نظر وی در این باره مثبت بود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور افزود: برنامه بخش خصوصی برای حضور در فرودگاه اراک، افزایش سطح و تعداد پرواز این فرودگاه خواهد بود تا براساس توجیه اقتصادی بررسی شده از سوی این بخش، جزئیات قرارداد را مشخص نماید.

کتابچی تصریح کرد: قرارداد به صورت مدیریت و بهره برداری (BOT) خواهد بود تا با انجام سرمایه گذاری از سوی این بخش و انجام طرح توسعه، زمان بهره برداری و واگذاری مجدد آن به بخش دولتی مشخص شود.

وی ابراز داشت: حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این فرودگاه و زمان بازگشت سرمایه آن متناسب با برنامه افزایش پروازهای فرودگاه اراک خواهد بود و هنوز رقم آن نهایی نشده است.

