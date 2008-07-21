  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۷

کتابچی به مهر خبرداد:

واگذاری دومین فرودگاه کشور به تعویق افتاد

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور از تاخیر در تشکیل جلسه واگذاری فرودگاه اراک به بخش خصوصی خبر داد.

اصغر کتابچی در گفتگو با مهر گفت: در جلسه مذاکره میان شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور و بخش خصوصی سرمایه گذار در این طرح، حضور استاندار اراک لازم است و به دلیل تغییر استاندار این شهر مذاکرات به تعویق افتاده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور افزود: با فراهم شدن زمینه حضور استاندار اراک در این جلسه، مذاکرات برای واگذاری این فرودگاه ادامه خواهد یافت و انجام طرحهای توسعه ای این فرودگاه به بخش خصوصی محول خواهد شد.

وی ادامه داد: تغییر وزیر راه و ترابری در تداوم مذاکرات این بخش تاثیرگذار نیست؛ زیرا سرپرست کنونی این وزارتخانه از قبل در جریان روند واگذاری فرودگاه اراک قرار داشت و نظر وی در این باره مثبت بود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور افزود: برنامه بخش خصوصی برای حضور در فرودگاه اراک، افزایش سطح و تعداد پرواز این فرودگاه خواهد بود تا براساس توجیه اقتصادی بررسی شده از سوی این بخش، جزئیات قرارداد را مشخص نماید.

کتابچی تصریح کرد:  قرارداد به صورت مدیریت و بهره برداری (BOT) خواهد بود تا با انجام سرمایه گذاری از سوی این بخش و انجام طرح توسعه، زمان بهره برداری و واگذاری مجدد آن به بخش دولتی مشخص شود.

وی ابراز داشت: حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این فرودگاه و زمان بازگشت سرمایه آن متناسب با برنامه افزایش پروازهای فرودگاه اراک خواهد بود و هنوز رقم آن نهایی نشده است.

کد خبر 718612

