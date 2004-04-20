"هنر متعالي" در قهقراي يك برنامه بي هدف

خبر ساخت مجموعه برنامه "هنر متعالي" و اينكه برنامه مورد نظر براي بررسي وجوه مختلف سريال هاي تاريخي - مذهبي ساخته مي شود، نويد بخش برنامه اي جذاب و با كيفيت بود . مجموعه اي كه تنها يكي از اهداف آن مي توانست بررسي چگونگي ساخت و توليد سريال هايي با توليد ( پروداكشن ) سنگين و وسيع باشد . تصور مي شد اين برنامه در كنار ايجاد سرگرمي براي مخاطبان مختلف خود، قصد ارايه مسايل و موضوع هاي مذهبي در قالب يك اثر جذاب را دارد. از طرف ديگر، حضوراكبر نبوي به عنوان مجري، در اين سري برنامه ، مخاطب را به ديدن "هنر متعالي" ترغيب مي كرد. كسي كه به عنوان مجري برنامه هاي سينمايي پيش از اين در برنامه "برداشت دو " موفق به ارايه اثري در خود توجه شده بود. اما عدم ايجاد ارتباط با مخاطب پس از پخش برنامه ، خبر از عدم توانايي دست اندركاران برنامه و فهم آنها از موضوع مي دهد.

سيد محمد هاشمي اصل كه كارگرداني و تهيه كنندگي "هنر متعالي" را برعهده داشته ، پيش از پخش برنامه درباره انگيزه خود از ساخت اين مجموعه به خبرنگار مهر گفته بود: ما در اين برنامه به منظور آشنايي هرچه بيشتر مخاطب با آثاري كه در زمينه شناخت و معرفي زندگي با بركت ائمه اطهار ساخته شده است، اين آثار را از جنبه هاي مختلف هنري، تاريخي، مذهبي و اعتقادي مورد بررسي قرار مي دهيم. به همين منظور در اين برنامه ضمن گفت و گويي كه كارشناسان انجام مي دهند، بخش هايي از مجموعه پخش مي شود و هنرمندان و دست اندر كاران توليد آثار تلويزيوني بخش هاي مختلف اثر را به دقت تحليل مي كنند.

اما آنچه كه تهيه كننده برنامه - به عنوان متولي اصلي آن - در نظر دارد به هيچ وجه محقق نمي شود و در عمل "هنر متعالي" به علت نداشتن هدف يا حتي موضوعي مشخص براي برقراري ارتباط با گروه هاي مختلف مخاطبان تلويزيون دچار مشكل مي شود. اين مساله آنجايي بيشتر نمايان مي شود كه مجري برنامه به جاي اينكه به ارايه خط موضوعي مشخصي بپردازد و مهمانان برنامه را به سوي هدف اصلي برنامه هدايت كند، در بسياري موارد طرح موضوع را برعهده مصاحبه شونده مي گذارد و برنامه به سوي اثري سوق پيدا مي كند كه در آن دست اندركاران توليد سريال هاي تلويزيوني به ارايه خاطرات خود بپردازند يا مسايلي را درباره سريال مطرح كنند كه بارها و بارها در رسانه هاي مختلف به طرح آن پرداخته بودند.

مشكل ديگر مجموعه برنامه "هنر متعالي" به انتخاب مهمانان مربوط مي شود. يعني براي نمونه به منظور بررسي مجموعه تلويزيوني "ولايت عشق" از كارگردان، تهيه كننده و يكي از بازيگران اصلي مجموعه ( محمد صادقي ) دعوت به عمل آمده بود. دعوت از مهمانان متعدد به خودي خود باعث ايجاد مشكل براي برنامه مي شود. چون مجري ملزم به طرح سوال براي هر يك از مهمانان برنامه است و اين مساله موجب عقيم ماندن بررسي كامل يك موضوع مشخص مي شود كه بايد در يك خط سير ثابت تداوم يابد. از طرف ديگر، برنامه براي ايجاد تنوع دست به پخش پشت صحنه هايي از سريال و يا تدوين نهايي بخش هايي از اثر مي زد كه به هر حال زمان هايي از برنامه را به خود اختصاص مي داد. اين مساله باعث كمتر شدن وقت هر كدام از مصاحبه شونده ها براي پاسخگويي به سوالات مي شد و در نتيجه بازده برنامه را به شدت پايين مي آورد.

با توجه به اين موارد به نظر مي رسد توجه برنامه بيش از آنكه معطوف ارايه اثري قابل تامل و در خور تماشا باشد، صرف اسامي افرادي شده كه به برنامه دعوت مي شوند. يعني اصل بر شهرت مصاحبه شونده گذاشته شده بود تا مخاطبين بيشتري به خصوص عامه مردم را به خود جلب كند. اما در عمل نه مخاطب عام به تماشاي اين برنامه نشست و نه محتوي برنامه آنقدر جالب توجه بود كه بتواند مخاطب خاص را به خود جلب كند.

اكبر نبوي كه اجراي "هنر متعالي" را برعهده داشت، در مورد ارزيابي خود از برنامه گفت: حاضر به گفت و گو درباره اين برنامه نيستم!

اين مساله كه گاهي حتي مجري برنامه به عنوان يكي از اركان اصلي چنين آثاري - به خصوص وقتي كه نقش كارشناس را هم برعهده دارد - حاضر به اظهار نظر يا گفت و گو درباره برنامه خود نيست، اين مهم را ياد آور مي شود كه برنامه در طرح موضوع سردرگم عمل كرده و اين موضوع حتي مجري را هم آزرده است! به عبارت ديگر وقتي اساس جذب مخاطب مي شود، موضوع برنامه مورد بي توجهي قرار مي گيرد و وقتي مجري جاي آنكه خط دهنده باشد، مجبور به اداره صرف برنامه و نيز سپردن آن به دست مصاحبه شوندگان مي شود، طبيعي ست كه حاصل كار به هيچ وجه باعث رضايت نشود.

در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه توليد برنامه هاي تخصصي درباره سينما يا تلويزيون، بايد به دست تهيه كنندگاني سپرده شود كه به نوعي دستي بر آتش دارند يا حداقل از مشاوراني استفاده مي كنند كه از تجربه كافي علمي و عملي كافي در اين زمينه برخوردارند و با تعيين خط مشي صحيح مي توانند اثر را به سر منزل مقصود برسانند. بايد توجه داشت كه چنين آثاري اصولا" مخاطب فهيم و علاقمند به توليد در عرصه سينما و تلويزيون را به خود جذب مي كند و اگر تهيه كننده يا كارگردان برنامه بخواهد با هر ترفندي به طرف جذب گسترده مخاطب عام برود، برنامه را به سوي عوام زدگي و نزول كيفي سوق مي دهد . در نهايت برنامه به حدي از سطحي نگري مي رسد كه حتي قادر به جذب سطحي ترين بينندگان تلويزيون هم نخواهد بود.



خبرگزاري مهر - مازيار شيباني فر