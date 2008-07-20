رئیس پژوهشکده پدافند غیرعامل دانشگاه امام حسین (ع) به مهر خبرداد: تدوین سند امنیت فضای سایبر برای دستگاههای کشور تا پایان سال

دکتر علی اکبر پوری رحیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهدیدات جدی در فضای سایبر گفت: پژوهشکده پدافند غیرعامل به منظور کاهش اتر بخشی و مقابله با این تهدیدات در کشور اقداماتی را انجام داده است.

وی تدوین سند پدافند غیرعامل را از مهمترین اقدامات ابن پژوهشکده نام برد و افزود: طبق برنامه ریزیهای به عمل آمده، این سند طی تفاهم نامه ها و توافق نامه ها با دستگاهها و وزارتخانه ها در حال تدوین و تنظیم است که تا پایان سال جاری و یا اوایل سال آینده اجرایی و عملیاتی می شود.

به گفته پوری رحیم این اسناد به منظور ایجاد امنیت در شبکه و فضای سایبر دستگاهها و وزارتخانه ها تدوین و تنظیم می شود.

رئیس پژوهشکده پدافند غیرعامل اظهار داشت: این اسناد شامل کلیه وزارتخانه و دستگاههای مختلف کشور می شود. در حال مذاکره با این نهادها هستیم که با نهایی شدن مذاکرات و تبدیل تفاهم نامه به توافقنامه به صورت قراردادهای پژوهشی تدوین و تنظیم می شود.

پوری رحیم پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و آموزش در سطح نیروهای مسلح و کشوری را از اولویتهای این پژوهشکده دانست و به مهر گفت: نهادها و دستگاههای مختلف که با مسائل مختلفی چون انرژی، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، زیرساختهای حیاتی، امنیت تاسیسات مهم و مقاوم سازی سازه ها روبرو هستند نیازهای خود را به پژوهشکده ارجاع می دهند و ما با توجه به توان علمی که در اختیار داریم به حل این معضلات پژوهشی اقدام می کنیم.

وی برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت، کارگاههای تخصصی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را در سطح نیروهای مسلح و کشوری را از دیگر اقدامات در این زمینه ذکر کرد و ادامه داد: علاوه بر اینها کتب و نشریاتی نیز در حوزه پدافند غیرعامل در دست تالیف و ترجمه داریم.

رئیس پژوهشکده غیرعامل به دستاوردهای پژوهشی این پژوهشکده پرداخت و به مهر گفت: این پژوهشکده دارای 3 مرکز تحقیقاتی سازندگی، پدافند غیرعامل و مرکز مشاور و راهبردی در حوزه مهندسی است که کارهای عمده ای در نقاط مختلف کشور انجام داده است.

وی پاک سازی مناطق آلوده، ایجاد الگوی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، سنجنده ها و مقاوم سازی سازه ها و پایدارسازی آنها را از مهمترین دستاوردهای این پژوهشکده نام برد.