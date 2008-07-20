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۳۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۲

رئیس پژوهشکده پدافند غیرعامل دانشگاه امام حسین (ع) به مهر خبرداد: تدوین سند امنیت فضای سایبر برای دستگاههای کشور تا پایان سال

رئیس پژوهشکده پدافند غیرعامل دانشگاه امام حسین (ع) به مهر خبرداد: تدوین سند امنیت فضای سایبر برای دستگاههای کشور تا پایان سال

رئیس پژوهشکده پدافند غیرعامل، مهندسی و سازندگی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: پژوهشکده پدافند غیرعامل تا پایان سال جاری سند پدافند غیرعامل را برای دستگاهها و وزارتخانه ها به منظور ایجاد امنیت در فضای سایبر تدوین می کند.

دکتر علی اکبر پوری رحیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهدیدات جدی در فضای سایبر گفت: پژوهشکده پدافند غیرعامل به منظور کاهش اتر بخشی و مقابله با این تهدیدات در کشور اقداماتی را انجام داده است.

وی تدوین سند پدافند غیرعامل را از مهمترین اقدامات ابن پژوهشکده نام برد و افزود: طبق برنامه ریزیهای به عمل آمده، این سند طی تفاهم نامه ها و توافق نامه ها با دستگاهها و وزارتخانه ها در حال تدوین و تنظیم است که تا پایان سال جاری و یا اوایل سال آینده اجرایی و عملیاتی می شود.

به گفته پوری رحیم این اسناد به منظور ایجاد امنیت در شبکه و فضای سایبر دستگاهها و وزارتخانه ها تدوین و تنظیم می شود.

رئیس پژوهشکده پدافند غیرعامل اظهار داشت: این اسناد شامل کلیه وزارتخانه و دستگاههای مختلف کشور می شود. در حال مذاکره با این نهادها هستیم که با نهایی شدن مذاکرات و تبدیل تفاهم نامه به توافقنامه به صورت قراردادهای پژوهشی تدوین و تنظیم می شود.

پوری رحیم پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و آموزش در سطح نیروهای مسلح و کشوری را از اولویتهای این پژوهشکده دانست و به مهر گفت: نهادها و دستگاههای مختلف که با مسائل مختلفی چون انرژی، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، زیرساختهای حیاتی، امنیت تاسیسات مهم و مقاوم سازی سازه ها روبرو هستند نیازهای خود را به پژوهشکده ارجاع می دهند و ما با توجه به توان علمی که در اختیار داریم به حل این معضلات پژوهشی اقدام می کنیم.

وی برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت، کارگاههای تخصصی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را در سطح نیروهای مسلح و کشوری را از دیگر اقدامات در این زمینه ذکر کرد و ادامه داد: علاوه بر اینها کتب و نشریاتی نیز در حوزه پدافند غیرعامل در دست تالیف و ترجمه داریم.

رئیس پژوهشکده غیرعامل به دستاوردهای پژوهشی این پژوهشکده پرداخت و به مهر گفت: این پژوهشکده دارای 3 مرکز تحقیقاتی سازندگی، پدافند غیرعامل و مرکز مشاور و راهبردی در حوزه مهندسی است که کارهای عمده ای در نقاط مختلف کشور انجام داده است.

وی پاک سازی مناطق آلوده، ایجاد الگوی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، سنجنده ها و مقاوم سازی سازه ها و پایدارسازی آنها را از مهمترین دستاوردهای این پژوهشکده نام برد.

کد مطلب 718632

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