با انفعال فعلي جهان اسلام و عرب نسبت به مساله فلسطين مقاومت راه به جايي نمي برد

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، افزود: در فلسطين از يك سو يك قدرت كامل در حال برخورد است اما از سوي ديگر عده اي بدون حمايت در حال مقاومت هستند. اين مبارزه نابرابر و غيرعادلانه است و نمي تواند راه به جايي ببرد.



قشقاوي با تاكيد بر اينكه مساله فلسطين دو طرف دارد، خاطرنشان كرد: يك طرف رژيم صهيونيستي با حمايت قدرت جهاني آمريكا وجود دارد و طرف ديگر طرف فلسطيني است كه اگر تنها رها شوند هيچگاه قدرت آنان به لحاظ ظاهري و تسليحاتي ياراي برابري با قدرت رژيم تا دندان مسلح صهيونيستي را ندارد.



عضو كميسيون امنيت ملي خاطرنشان كرد: اگر از سوي ديگر مردم مظلوم فلسطين رها نشده و جهان اسلام و جهان عرب با يكديگر متحد شده و جامعه بين المللي و جهاني نيز بي تفاوت نباشند، بي شك تغييري در وضعيت حاضر حاصل خواهد شد.



وي عكس العمل اروپا در خصوص ترور رنتيسي را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در مجموع عكس العملي كه اروپايي ها هم در خصوص ترور عبدالعزيز الرنتيسي انجام دادند مثبت بوده و بعد از اعلام پذيرش طرح شارون توسط بوش نيز عكس العمل اروپا مناسب بوده است.



قشقاوي تاكيد كرد: اگر اين روند ادامه پيدا كرده و جامعه جهاني و نظام بين الملل تحرك لازم را در مقابل نقض حقوق بشر توسط رژيم صهيونيستي و اقدامات تروريسم دولتي اسرائيل نشان بدهند و جهان اسلام نيز هميت و همدلي خود را با مردم فلسطين به صورت عملي نشان دهد و دچار تشتت و اختلاف نشود و وقايعي نظير به تعويق افتادن اجلاس سران عرب اتفاق نيفتد، حتما مساله فلسطين سر و سامان خواهد يافت.

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