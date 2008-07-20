سه تابلوی نمایشگر میزان آلودگی هوای شهر اراک را نشان می دهند

حمید رضا جلالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: ارزش ریالی هر تابلوی نمایشگر 25 میلیون تومان است و تا کنون 75 میلیون تومان برای راه اندازی این سه تابلو هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه شش ایستگاه سنجش آلودگی هوای اراک در مناطق مختلاف اراک نصب است و کار سنجش را انجام می دهد، خاطر نشان کرد: این شش ایستگاه از محل وام بانک جهانی برای شهرهای آلوده تهیه شده است و اراک به عنوان اولین استان از میان استانهای اصفهان، تهران، مشهد که از این وام استفاده کردند توانست ایستگاههای خود را نصب و آنها را به مرحله بهره برداری برساند.

جلالوندی با اشاره به اینکه، هزینه راه اندازی هر ایستگاه 750 میلون تومان است، ادامه داد: بر خلاف خبر منتشر شده از سوی برخی، اراک هم چنان جزء هشت شهر دارای آلودگی هواست و بر اساس برنامه چهارم توسعه هوای این شهر باید به استاندارهای بهداشت جهانی برسد.

وی تصریح کرد: تهیه و تصویب طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک در دولت نهم بر این اساس بود که قرار است صاحب ردیف های بودجه شود.