به پشت خوابانیدن کودکان عوارض تنفسی به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، در هنگام به پشت خوابانیدن کودک امکان قطع موقت تنفس بیشتر می باشد که شدت و احتمال آن بستگی به مدت زمانی دارد که در این حالت قرار داده می شوند.

بنابر همین گزارش، وقتی کودک به پشت خوابانیده می شود احتمال دارد که مسیر عبور هوا چندین بار مسدود شود و دوباره باز گردد که در این صورت تنفس طبیعی برای مدت زمان بسیار کوتاهی مختل می شود.

این مشکل در بزرگسالان به ندرت ایجاد می شود زیرا آنها به محض احساس ناراحتی قادر به تغییر وضعیت خود هستند و برای مدت زیادی به پشت نمی خوابند.

دانشمندان برای اثبات این موضوع کودکان بسیاری را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه این بود که مشکلات عبور جریان هوا اکثرا در کودکان زیر 3 سال اتفاق می افتد.

از نظر تخمین خطر احتمالی باید در نظر داشته باشید که چنانچه کودک بیش از نیمی از زمانی که در خواب است به پشت خوابیده باشد احتمال بروز این عارضه به 6/5 تا 5/8 در صد می رسد . اما اگر در حدود 75 درصد از زمان خواب را در این وضعیت قرار گرفته باشد این احتمال به 5/10 درصد می رسد.

به عقیده محققان مسدود شدن راه جریان هوا بیشتر در مرحله ای از خواب که چشمها حرکت بیشتری دارند، رخ می دهد و در هیچ یک از مراحل دیگر خواب ، احتمال بروز این حالت به اندازه قرار گرفتن به پشت نمی باشد و در عین حال با کاهش حرکات چشم وآرام شدن عضلات و اندامها این عارضه نیز فروکش می کند.