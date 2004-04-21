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۲ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۳:۰۳

تغيير مديريت در حوزه موسيقي-10

"حسن ناهيد" : از ما كه گذشت،به فكر جوانان باشند

"حسن ناهيد" : از ما كه گذشت،به فكر جوانان باشند

از ما كه گذشت، بهتر است مديريت جديدمركزموسيقي به فكر جوانان و آينده هنرمنداني باشد كه در زمينه موسيقي فعاليت دارند.

"حسن ناهيد" نوازنده ني، در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: آنچه باعث مي شود، در مورد اين موضوع تفكر كنم، مساله جوانان است ، با تمام نيازي كه دارند و اينكه در آغاز راه هستند.
وي ادامه داد: حقيقتا نمي دانم چه بايد بگويم جز اينكه حداقل مديريت بعدي، پول 7 ماه عقب افتاده مارا ، بدهد. من فكر نمي كنم كه تغييري حاصل شود و هرگز چشم داشتي به بودجه مركز موسيقي نداشته ام، چه امسال كه افزايش يافته و چه سالهاي قبل. من 25 سال است كه در امر موسيقي فعاليت پيوسته دارم، اما در اين14سال مديريت "مرادخاني" هرگز اتفاقي نيافتاد كه احساس كنم كسي به فكر هنرمندان موسيقي است ، جز اينكه در روزهاي آخر "مرادخاني" براي من ، دسته گلي همراه با يك كارت فرستاد، كه در آن نوشته شده بود كه : " اگر بدي خوبي ديديد، حلال كنيد". در حالي كه اين صحبت ها ديگر به چه درد ما مي خورد؟

 

کد مطلب 71882

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