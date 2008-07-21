26 روش نوین ساخت و ساز در مرکز تحقیقات ساختمانی به ثبت رسیده است

مجید توتونجی در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و خدمات فنی و مهندسی، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای تأمین مسکن مورد نیاز در کشور باید به سمت تولید صنعتی ساختمان پیش رویم و درهمین راستا 26 روش و تکنولوژی نوین ساخت و ساز در مرکز تحقیقات ساختمان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به تکلیف برنامه چهارم مبنی بر انجام 20 درصد ساخت و ساز کشور بر پایه تکنولوژی های نوین تا پایان این برنامه گفت: برای تحقق این هدف حرکت به سمت تولید صنعتی ساختمان ضروری است و برگزاری نمایشگاه های مرتبط با ساختمان این حرکت را سرعت می بخشد.

توتونچی برگزاری نمایشگاه های ساختمان و صنایع مرتبط را موجب افزایش سطح علمی فعالان در این بخش و رفع معایب تولیدات آنها خواند و ادامه داد: مهندسی ساخت و ساز در کشور در حال تحول است و باید همپای با این تحول در استان حرکت کنیم.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی گفت: در استان های متعدد کشور برخی تکنیک های جدید ساخت و ساز وارد شده است که مرکز تحقیقات ساختمان مکلف شده است تیم هایی را برای بررسی این تکنیک ها و مطابقت با آیین نامه ها و قوانین اعزام کند.

