استقبال 20 هزار نفري از صادق نژاد قهرمان كشتي آسيا

به گزارش خبرنگار" مهر" روز گذشته ودرهنگام ورود صادق نژاد به زادگاه خود، حدود 20 هزارنفرازمردم شهرهاي سواد كوه، پل سفيد وشيرگاه به استقبال كشتي گيرملي پوش وزن 74- كيلوگرم اين شهركه بعنوان قهرماني آسيا دست يافت، رفتند.

اين مراسم درميدان اصلي شهرستان سواد كوه برگزارشد وهادي حسيني مديركل تربيت بدني استان مازندران، نقي كلانتري رييس هيات كشتي اين استان وشاهرخ احمدي رييس هيات كشتي سواد كوه به همراه جمعي مسوولان ودست اندركاران ادارات مختلف شهرستان سوادكوه حضورداشتند.

مردم سواد كوه با شعار" صل علي محمد شيرسواد كوه آمد" ازصادق نژاد استقبال كردند وبه ذبح قرباني پيش پاي قهرمان آسيا پرداختند.