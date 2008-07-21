طرحهای پیشنهادی موزه ای ایلام در کشور تصویب شد

حوریه کلانتری در گفتو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: با توجه به ارسال شرح خدماتی طرحهای محتوایی موزه های استان ایلام به سازمان میراث فرهنگی کشور، این طرحها مورد تصویب رسید.

وی اظهار داشت: موزه مردم شناسی شهر ایلام که در اثر تاریخی قلعه والی قرار دارد مورد تصویب نهایی قرار گرفته، مقرر شد درباره محتوا و اشیاء داخل موزه باستان شناسی شهرستان دره شهر اطلاعات جامع تری ارئه شود تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و موزه کشاورزی شهر ایلام که در داخل اثر تاریخی کاخ فلاحتی قرار دارد، مورد تأیید نهایی قرار گرفت.

این مسئول با اشاره به اینکه مرمت و استحکام بخشی قلعه والی که موزه مردم شناشی در آن قرار دارد در حال انجام است، خاطر نشان کرد:داشتن موزه های تاریخی به بیشتر شناخته شدن استان ایلام با توجه پیشینه تاریخی بسیار زیاد و داشتن آثار متعدد تاریخی در زمینه گردشگری کمک فراوانی خواهد کرد.

کلانتری یادآور شد: در موزه مردم شناسی، آداب و رسوم اقوام مختلف ایلام با استفاد از ماکت در زمان قدیم نمایان شده است و در موزه کشاورزی، وسایلی که مردم قدیم برای کشاورزی و کارهای مختلف استفاده می کردند نشان داده می شود و در موزه باستان شناسی شهرستان دره شهر، تعدادی اثر تاریخی این شهرستان در معرض دید عموم قرار می گیرد.

استان ایلام دارای بیش از 542 اثر تاریخی ملی است.