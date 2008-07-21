  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

در گفتگو با مهر ؛

جزئیات شهریه مراکز آموزش از راه دور تشریح شد

جزئیات شهریه مراکز آموزش از راه دور تشریح شد

رئیس موسسه آموزش از راه دور جزئیات شهریه مراکز وابسته به این موسسه را تشریح کرد.

نورالدین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از دانش آموزان لازم التعلیم تاکنون شهریه ای دریافت نشده است، گفت: مراکز آموزش از راه دور در قبال تحت پوشش قرار دادن این دسته از دانش آموزان، براساس قیمت تمام شده کمک هزینه دولتی دریافت می کنند.

وی ادامه داد: البته از دانش آموزان بزرگسال شهریه دریافت می کنیم که میزان آن توسط شورای آموزش از راه دور استانها و متناسب با شرایطشان تعیین می شود.

میرزایی شهریه مراکز آموزش از راه دور را برای دانش آموزان بزرگسال یک سوم هزینه مدارس غیرانتفاعی عنوان کرد و گفت: شهریه ثابت ثبت نام یک ساله برای دانش آموزان دوره راهنمایی 300 هزار ریال و مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی 200 هزار ریال است.

رئیس موسسه آموزش از راه دور در خصوص هزینه دروس ارائه شده به دانش آموزان بزرگسال، اظهار کرد: دروس نظری در دوره راهنمایی 50 هزار ریال و عملی و کارگاهی 60 هزار ریال است.

وی افزود: مراکز آموزش از راه دور برای هر درس نظری ارائه شده در دوره متوسطه 40 هزار و عملی و کارگاهی نیز 50 هزار ریال دریافت می کنند.

میرزایی با بیان اینکه شهریه ثابت دوره های تابستانی در مقطع راهنمایی 150 هزار ریال و متوسطه 100 هزار ریال است، گفت: همچنین هر واحد درسی به صورت جبرانی در پیش دانشگاهی 20 هزار ریال برآورد شده است.

رئیس موسسه آموزش از راه دور خاطر نشان کرد: البته این رقم متناسب با شرایط استانها تا 30 درصد قابل افزایش است چراکه دانش آموزان مناطق محروم توانایی پرداخت شهریه بالا را ندارند.

کد خبر 718898

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها