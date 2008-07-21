70 درصد زمینهای شهری در نوشهر سند مالکیت ندارند

علی امانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نداشتن سند مالکیت زمین شهر از جمله معضلات و مشکلات این شهر گردشگر پذیر است.

وی اظهار داشت: طبق قانون این نهاد برای ساخت و ساز به ملکی مجوز می دهد که سند مالکیت داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون برای کارسازی و کمک به مردم برای ساخت و ساز پروانه صادر می شود ولی متقاضیان باید متعهد شوند تا پایان کار ساخت، سند مالکیت اخذ کنند.

به گفته امانی، این امر و کمک فقط برای متقاضیان ساخت و ساز مسکونی صورت می گیرد و برای کاربری های غیرمسکونی بدون داشتن سند، مجوز ساخت ارائه نخواهد شد.

شهردار نوشهر ادامه داد: ساخت و ساز در شهرهای جدید باید مدرن باشد و تمامی اصول و ضوابط شهرسازی باید در آن رعایت شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه توسعه و شهرسازی جدید در نوشهر به بدترین شکل انجام شده و بدون برنامه و پروانه ساخت و ساز در برخی مناطق انجام می شود.

شهر گردشگر پذیر نوشهر 44 هزار نفر جمعیت دارد.