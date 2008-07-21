راه اندازی 8 مرکز معاینه فنی خودرو های جاده ای در مرداد

عباس محمودآبادی در گفتگو با مهر در این باره گفت: علاوه بر راه اندازی 8 مرکز در مرداد ماه سال جاری تا پایان سال نیز 12 مرکز معاینه فنی برای وسایل نقلیه برون شهری و جاده ای توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای راه اندازی می شود.

معاون ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور افزود: با راه اندازی 20 مرکز معاینه فنی تا پایان سال و احتساب 14 مرکز معاینه فنی که پیش از این راه اندازی شد، برنامه این سازمان در راه اندازی مراکز معاینه فنی خودروهای برون شهری در سراسر کشور محقق می شود.

وی ادامه داد: 8 مرکز جدید معاینه فنی خودروهای جاده ای در شهرهای رشت، زابل، بوشهر، برازجان، گرگان، اهواز، اردبیل و زنجان راه اندازی می شود.

محمودآبادی ابراز داشت: شهرهایی که تا پایان سال به مرکز معاینه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجهز می شوند؛ شامل تبریز، علویجه اصفهان، حسن آبادقم، قائن، کازرون، سنندج، رشت( 2 مرکز)، کرمانشاه، ساری، بندرعباس و نظر آباد کرج است.

وی تصریح کرد: پیش از این معاینه فنی خودروها به صورت چشمی و توسط پلیس راه انجام می شد، اما با مصوبه مجلس در سال80 انجام معاینه فنی خودروهای برون شهری به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سپرده شد.

معاون ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور خاطر نشان کرد: راه اندازی این مراکز با سرمایه گذاری بخش خصوصی و کنترل و نظارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام می شود.