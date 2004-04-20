مصححان آثار سعدي بايد قريحه شعر داشته باشند

محمود شاهرخي در باره زبان سعدي گفت: اول اين كه سعدي در حد بسيار بالايي از زبان و شعر و معرفت است كه ما نمي توانيم به قدر كفايت در باره اش صحبت كنيم؛ اما اجمالا بايد عرض كنم بحث زبان شيخ اجل و تعبيراتي مثل "كهنگي" شايسته او نيست. هر چند كه زبان هميشه در حال تحول است وجامد و راكد نيست. زبا ن به اقتضاي زمان و ضرورت دگرگون مي شود ، اما شيوه سعدي را سهل و ممتنع گفته اند . يعني زبان سعدي در عين سادگي و سهل بودن ، غير قابل تكرار و تقليد است؛ اين هم رمز ماندگاري شعر و زبا ن آن بزرگوار است.

شاهرخي درپاسخ به اين سوال كه استفاده هاي امروزي از شعر و زبان سعدي چگونه است ، گفت: دريغا كه الان سروده هايي از او را براي كاست شدن مي آورند كه فقط و فقط به ظاهر شعرو زبان شيخ توجه كرده اند! در حالي كه سعدي درآن اشعار به عرفان پرداخته است و اصلا بحث زبان يا ظاهر شعر براي اومطرح نبوده است.

وي به دلايل جاودانه گي سعدي اشاره كرده و اضافه كرد: اگر پروردگار به كسي تفضل كرده باشد ، سخنش مثل سعدي شيرازي براي هميشه قابل بهره برداري مي شود.

نويسنده كتاب " شرحي برتاريخ شعر عاشورايي" به استفاده از كلام سعدي درسرايش شعر امروز توجه داد و گفت: خوشبختانه در همين عصر شاعران ميانسال و جوان اثاري را عرضه مي كنند كه البته خوب است ، من هم نمي گويم كه بايد تقليد كرد؛ اما شاعران امروز مي توانند نظيره سازي هايي داشته باشند كه البته با تقليد تفاوت دارد.

شاهرخي درپاسخ به اين سوال كه چه نكات تازه اي در تصحيح هايي كه امروزه از آثار سعدي مي شود، مي توان يافت ، گفت: نسخه برداران عموما خودشان شاعر نبوده اند؛ لابد در برخي موارد هم تعبيرات يا دقايق ذهن و كلام سعدي را نتوانسته اند فهم و درك كنند به همين علت هم درضبط برخي واژه ها اشتباهاتي رخ داده است. به نظر من ، الان هم لازم است كه تصحيحاتي روي نسخ انجام بشود. اما كساني مي توانند دست به تصحيح بزنند كه قريحه شاعري داشته باشند.

وي در باره اين كه غير شاعرا ن چگونه مي توانند به تصحيح اقدام كنند، توضيح داد: نمي گويم كساني كه مي خواهند اشعار سعدي را تصحيح كنند لزوما بايد شاعر باشند ، اما لازم است كه قريحه شاعري را بايد داشته باشند و شعر را بشناسند تا تشخيص بدهند كه كدام تعبير درست يا كدام عبارت نادرست ضبط شده است.

وي در پايان افزود : من در كتابهاي "ذكر جميل سعدي " و " غبار كاروان " مطالب جامع تري گفته ام و يكي از اشعار سعدي را هم تضمين كرده ام. به هر حال ما بازبان سعدي درجهان شناخته مي شويم و لازم است كه وقتي به جاده شعر قدم مي گذاريم ، سعدي و زبان فخيم و قدرتمند او را بشناسيم . درصورتي كه مابه اين قله هاي زبان و شعر و عرفان نزديك شويم ، زبان و كلام ما پرمغز و عميق خواهد شد.

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