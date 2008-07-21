شهرک صنایع دستی در شهرهای گردشگر پذیر کشور ایجاد می شود

اسفندیار رحیم مشایی در حاشیه مراسم جشن ثبت ملی دماوند در آمل به خبرنگار مهر گفت: این شهرکها در راستای ساماندهی به وضعیت نامناسب بازار فروش صنایع دستی در کشور ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون فرآیند تولید تا عرضه محصولات صنایع دستی در کشور بی سروسامان است، افزود: کار مطالعاتی ایجاد شهرک های صنایع دستی در برخی از شهرهای کشور به پایان رسیده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی تمام شدن تولیدات و مشکلات فروش محصولات صنایع دستی از مشکلات پیش روی هنرمندان صنایع دستی دانست و تصریح کرد: به منظور رفع بخشی از این مشکلات بازارچه ثابت و سیار صنایع دستی نیز ایجاد می شود.