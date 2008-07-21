  1. جامعه
  2. شهری
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۹

مشایی در گفتگو با مهر :

شهرک صنایع دستی در شهرهای گردشگر پذیر کشور ایجاد می شود

شهرک صنایع دستی در شهرهای گردشگر پذیر کشور ایجاد می شود

ساری - خبرگزاری مهر : رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور از ایجاد شهرکهای صنایع دستی در شهرهایی که ظرفیتهای گردشگر پذیر دارند خبر داد.

اسفندیار رحیم مشایی در حاشیه مراسم جشن ثبت ملی دماوند در آمل به خبرنگار مهر گفت: این شهرکها در راستای ساماندهی به وضعیت نامناسب بازار فروش صنایع دستی در کشور ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون فرآیند تولید تا عرضه محصولات صنایع دستی در کشور بی سروسامان است، افزود: کار مطالعاتی ایجاد شهرک های صنایع دستی در برخی از شهرهای کشور به پایان رسیده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی تمام شدن تولیدات و مشکلات فروش محصولات صنایع دستی از مشکلات پیش روی هنرمندان صنایع دستی دانست و تصریح کرد: به منظور رفع بخشی از این مشکلات بازارچه ثابت و سیار صنایع دستی نیز ایجاد می شود.

کد خبر 718993

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها