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۳۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۶

تعیین تکلیف بدهی شرکت ارتباطات زیر ساخت

هیئت دولت در مصوبه ای بدهی شرکت ارتباطات زیر ساخت را تعیین تکلیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه برنامه، هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/3/1387 ، بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت به مبلغ 8 هزار و 600 میلیارد و 299 میلیون و 779 هزار و 43 ریال و شرکت فناوری اطلاعات به مبلغ 449 میلیارد و 557 میلیون و 512 هزار و 607ریال به شرکت مخابرات ایران بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1385 ،  در مجموع به مبلغ 9 هزار و 144 میلیارد و 857 میلیون و 291 هزار و 650 ریال به حساب بدهی شرکت ارتباطات زیر ساخت به مخابرات ایران منظور و در 10 سال آینده با اقساط مساوی از محل دریافت اجاره کانال از شرکت مخابرات ایران پرداخت خواهد شد.

2- سرمایه شرکت ارتباطت زیر ساخت به مبلغ 2 هزار و 109 میلیارد و 515 میلیون و 63 هزار و 262 ریال ، سرمایه شرکت فناوری اطلاعات به مبلغ 400 میلیارد ریال و مبلغ 828 میلیارد و 336 میلیون و 523 هزار و 10 ریال اموال قابل انتقال به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شرکت ارتباطات زیر ساخت و شرکت فناوری اطلاعات در مجموع به مبلغ 3 هزار و 335 میلیارد و 851  میلیون و 586 هزار و 272 ریال بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهیبه 29/12/1385 ، از سرمایه شرکت مخابرات ایران کسر و سرمایه شرکت مخابرات ایران پس از کسر مبلغ یاد شده ، 33 هزار و 631 میلیارد و 307 میلیون و 744 هزار ریال تعیین می شود.

این مصوبه با شماره 49121/ ت 40060 ه و در تاریخ 5/4/1387 ، به وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

کد مطلب 719000

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