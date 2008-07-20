تعیین تکلیف بدهی شرکت ارتباطات زیر ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه برنامه، هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/3/1387 ، بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت به مبلغ 8 هزار و 600 میلیارد و 299 میلیون و 779 هزار و 43 ریال و شرکت فناوری اطلاعات به مبلغ 449 میلیارد و 557 میلیون و 512 هزار و 607ریال به شرکت مخابرات ایران بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1385 ، در مجموع به مبلغ 9 هزار و 144 میلیارد و 857 میلیون و 291 هزار و 650 ریال به حساب بدهی شرکت ارتباطات زیر ساخت به مخابرات ایران منظور و در 10 سال آینده با اقساط مساوی از محل دریافت اجاره کانال از شرکت مخابرات ایران پرداخت خواهد شد.

2- سرمایه شرکت ارتباطت زیر ساخت به مبلغ 2 هزار و 109 میلیارد و 515 میلیون و 63 هزار و 262 ریال ، سرمایه شرکت فناوری اطلاعات به مبلغ 400 میلیارد ریال و مبلغ 828 میلیارد و 336 میلیون و 523 هزار و 10 ریال اموال قابل انتقال به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شرکت ارتباطات زیر ساخت و شرکت فناوری اطلاعات در مجموع به مبلغ 3 هزار و 335 میلیارد و 851 میلیون و 586 هزار و 272 ریال بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهیبه 29/12/1385 ، از سرمایه شرکت مخابرات ایران کسر و سرمایه شرکت مخابرات ایران پس از کسر مبلغ یاد شده ، 33 هزار و 631 میلیارد و 307 میلیون و 744 هزار ریال تعیین می شود.

این مصوبه با شماره 49121/ ت 40060 ه و در تاریخ 5/4/1387 ، به وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.