گفتگوی مشروح با برنده ژاپنی بوکر در "جهان کتاب"

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه با گفتگویی از "کازوئو ایشی گورو" نویسنده ژاپنی و برنده جایزه بوکر آغاز می شود که مژده دقیقی آن را ترجمه کرده است. در این مصاحبه مفصل ایشی گورو به سوالات متعددی درباره جهان داستانی و زندگی شخصی اش پاسخ داده است.

گزارشی از کتاب "هستی و زمان" نوشته مارتین هایدگر - فیلسوف آلمانی - که اخیراً توسط سیاوش جمادی به فارسی ترجمه شده، از دیگر مطالب این نشریه است.

همچنین کاوه بیات در مطلبی به کتاب "نامه های مشروطیت و مهاجرت" (از طرف رجال سیاسی و بزرگان محلی به سید حسن تقی زاده و از سال های بعد از 1325) پرداخته است.

محمدرحیم اخوت نیز در مطلبی با عنوان "خوش آمد به مترجمی نوآمده" نگاهی دارد به مجموعه شعرهای کتاب "روز آبی" که گزیده سروده های هیلده دمین است که شاهرخ راعی کار ترجمه آنها را برعهده داشته است.

جهان کتاب نقدی را بر "بادبادک باز" (نوشته خالد حسینی) و به قلم ماتیو توماس میلر منتشر کرده است. توماس پژوهشگر مسائل خاورمیانه و مطالعات اسلامی در دانشگاه واشنگتن (در سنت لویی) است.

یادداشت هایی از عبدالله محیی، سالار رضازاده، طلیعه خادیمان، سیدحسن عباس، جان گری، حسین مسرت، زری نعیمی، عباس تربن، سیدعلی کاشفی خوانساری، ناهید شهیدی، مرجان کشاورزی آزاد و... دیگر مطالب این مجله را شامل می شود.

شماره جدید جهان کتاب در 84 صفحه و با بهای 1200 تومان منتشر شده است.