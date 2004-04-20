براي برگزاري جام ناطق ازهر نظرآماده ايم

سلمان قادري درگفتگوبا خبرنگار" مهر" گفت: تمام امكانات براي برگزاري هرچه بهترمسابقات بين المللي جام ناطق مهيا است وهيچ مشكلي وجود ندارد.

رييس هيات كشتي جويباردرمورد حمل اسكان كشتي گيران داخلي وخارجي يادآورشد: كشتي گيران داخلي درخوابگاه سالن كشتي پهلوان مهدي حاجي زاده، محل برگزاري رقابتهاي استان خواهند يافت وتيمهاي خارجي ومهمانان نيزدرهتل ساري مستقرخواهند شد.

وي درمورد تعداد تيمهاي خارجي حاضردراين رقابتها گفت: بعلت تعطيلي چند روزه فدراسيون كشتي هنوزتعداد دقيق تيمهايي كه براي شركت درجام ناطق اعلام آمادگي كرده اند، مشخص نيست. اما اميدواريم كه امسال شاهد رقابتهاي جذابي به رقابتهاي جام ناطق باشيم.

قادري درپايان وضعيت آمادگي مهدي حاجي زاده قهرمان كشتي آزاد جهان درسال 2002 را بسيارخوب خواند وتصريح كرد: حاجي زاده تمرينات بسيارخوب ومنظمي دراردوي تيم ملي دارد وازآمادگي بالاي روحي برخورداراست، وي مصمم است تا به قهرماني در المپيك برسد وبا توجه به تواناييهايي كه دارد اين امرغيرممكن نيست.

گفتني است: رقابتهاي كشتي آزاد جام ناطق نوري ازروز10ارديبهشت ماه جاري برگزارخواهد شد.