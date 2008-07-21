طرح بیمه زنان سرپرست خانوار در خراسان رضوی لغو شد

طاهره بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با مطالعه انجام شده با زنان تحت پوشش این طرح حق بیمه های این افراد به خودشان مسترد می شود.

وی به حمایت وسیع گروههای همیار از زنان سرپرست خانوار در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: با تخصیص اعتبار سه میلیارد ریالی به گروههای همیار در سفر دوم ریاست جمهوری به خراسان رضوی مشکلات بسیاری از این گروهها حل می شود.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان رضوی از طرح جدید این سازمان در زمینه پسران خانوار تحت پوشش و فرزندان ترخیصی سازمان اطلاع داد و تصریح کرد: پسران این گونه خانوارها با تشکیل گروههای همیاری توانند از کمکهای بلاعوض و سایر تسهیلات بهزیستی استان برای اشتغال و معیشت خود و خانواده هایشان بهره مند می شوند.

وی همچنین با اشاره به عدم افزایش سهمیه شیر خشک در سال جاری از طریق این سازمان گفت: در خصوص بیمه صندوق اجتماعی و عشایر نیز در حال حاضر بیش از یکهزار و 600 خانوار تحت پوشش این بیمه هستند که در سال جاری تا دو برابر قابل افزایش خواهد بود.

بختیاری خبر از ادامه طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای خراسان رضوی در سال جاری داد و خاطر نشان کرد: نتایج برای این طرح باید به صورت دقیق به سازمان بهزیستی کشور ارسال شود تا اعتبارات امسال نیز سریعتر تخصیص یابد.