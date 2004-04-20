در پي تقسيم استان خراسان تاكنون هيچ مشكلي گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، گلساني فرد معاون امنيتي انتظامي استانداري خراسان گفت: با توجه به سابقه‌اي كه در خصوص درگيري‌ ميان مخالفين و موافقين طرح تقسيم خراسان وجود داشت تدابير لازم جهت پيشگيري از اين گونه درگيري‌ها انديشيده شده است.



وي با اشاره به تصويب 3 استاني شدن خراسان افزود: با شرايطي كه اين طرح تاكنون ايجاد كرده است هر تصميمي با هر تعداد مي‌تواند تبعاتي را در پي داشته باشد. حتي اگر هم از دستور كار مجلس خارج مي‌شد باز هم مخالفت‌هايي را برمي‌انگيخت و ما با توجه به اين بازتاب‌ها خود را آماده كرده‌ايم.



وي همچنين اظهار داشت: خوشبختانه پس از اينكه اين بحث در مجلس تصويب شد تا اين لحظه هيچ مشكلي گزارش نشده و حتي تجمعي هم صورت نگرفته است.



وي افزود: پس از تقسيم شدن استان بايد در پي اين باشيم كه اين مساله را جا بيندازيم و تلاش مي‌كنيم با عوامل ذي‌نفوذ و تشكل‌ها و مجامع مختلفي كه مي‌توانند تاثير داشته باشد تبادل نظر كنيم تا منجر به بروز تنش نشود.



وي گفت: ما به عنوان مسؤولين استان موظف هستيم كه تصميماتي را كه در مجلس گرفته مي‌شود اجرا كنيم، ولي از سوي ديگر اقدامات لازم را هم جهت برقراري و حفظ امنيت و كارهاي توجيهي انجام مي‌دهيم تا اگر اعتراض و درخواستي هم هست در چارچوب قانون باشد.

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