مذاکرت اخیر ایران و 1+5 مقدمه ای برای مذاکرات نهایی بود

حمیدرضا ترقی عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین تحولات پرونده هسته ای بعد از مذاکرات ایران و1+5 در ژنو گفت : مذاکرات اخیر مقدمه ای برای تنظیم موضوعات مذاکرات آینده بین ایران و 1+5 بود.

وی با بیان اینکه نقاط مشترک بسته پیشنهادی ایران و کشورهای غربی یکی از موضوعاتی است که در این دوره از مذاکرات می تواند مشخص شود، گفت: در شرایط فعلی ابهاماتی در مورد بسته های طرفین وجود دارد که گفتگوهای اخیر می تواند این ابهامات را کم کند و زمینه را برای توافق کلی و نهایی ایجاد کند.

وی افزود: همانطور که مقامات عالی رتبه نظام تاکید کردند شرط موفقیت مذاکرات چند موضوع است، ابتدا رعایت خط قرمز ایران در موضوع هسته ای، عدم وجود فضای تهدید علیه ایران و به رسمیت شناختن حق هسته ای ایران توسط طرف مقابل همچنین تلاش صادقانه برای حل مسائل فی مابین و متوسل نشدن به رفتارهای دو پهلو و مکر و حیله که می تواند مذاکرات را زیر سئوال ببرد.

ترقی گفت: هر چند که در اولین جلسه این مذاکرات همه این اصول و معیارها رعایت نشد اما بی شک این مذاکرات رو به جلو بود که می تواند در تداوم آن با شرایط مناسب وضعیت بهتری را ایجاد کند.

عضوارشد حزب موتلفه اسلامی گفت: اما اگرکشورهای غربی بخواهند خطوط قرمز ایران رعایت نکنند مذاکرات چشم اندازی نخواهد داشت و همین بارقه امید فعلی هم از بین خواهد رفت.