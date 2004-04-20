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۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۴:۳۷

جامعه مدرسين‎ حوزه علميه قم‎ با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد:

شيعيان در قبال هتك حرمت به حريم علوي و حسيني ساكت نمي نشينند

جامعه مدرسين‎ حوزه علميه قم‎ با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: مسلمانان‎‎‎ جهان خاصه‎‎ شيعيان هرگز درقبال‎ هتك‎ حرمت‎ اعتاب‎ مقدسه و تجاوز به‎ حريم‎ علوي‎ و حسيني‎ ساكت‎‎ نخواهند نشست.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اطلاعيه جامعه‎‎‎‎‎ مدرسين‎ حوزه علميه قم‎ محاصره شهر نجف‎ اشرف‎ و به‎‎ خطر افتادن‎‎‎ جان شهروندان عراقي‎ و مرجعيت‎ شيعه توسط نيروهاي‎ آمريكايي‎‎ و انگليسي محكوم‎ شده است.

در اين‎‎ اطلاعيه‎‎ آمده است‎: بمباران مناطق‎ مسكوني‎، مساجد و مراكز ديني موجب‎ نگراني‎ شديد عموم‎ مسلمانان‎‎‎ خاصه‎‎ شيعيان جهان شده است‎.

اين اطلاعيه مي افزايد: امروز دنيا ناظراست‎ كه‎‎ تجاوز خودسرانه نيروهاي‎ آمريكايي‎‎ و انگليسي به‎‎ بهانه از بين‎‎ بردن سلاح‎ هاي‎ كشتارجمعي‎‎ و ايجاد دموكراسي و آزاديهاي‎ مدني‎‎‎‎ محصولي جز ناامني، ويراني و قتل‎ وغارت‎‎ و هتك‎ مقدسات نداشته‎ است‎.

در اين‎‎ اطلاعيه‎‎‎‎‎ تاكيد شده است‎: جامعه مدرسين حوزه علميه قم‎ با محكوم‎ كردن‎ ادامه‎‎‎ اشغال‎ عراق‎‎ نگراني‎ عميق روحانيت‎ و حوزه هاي‎ علميه را از وقايع‎ اخير عراق‎ خاصه‎‎ شهرنجف‎‎ اشرف ابراز داشتند و به نيروهاي‎ متجاوز آمريكايي‎‎‎ وانگليسي و ساير هم‎ پيمانانشان‎ هشدار مي دهند.

اين اطلاعيه مي افزايد: خروج‎ بي قيد و شرط اشغالگران از عراق‎‎ تنها راه‎ خارج‎ شدن‎‎‎ از اين بحران خواهد بود و مردم‎ عراق با زعامت‎‎‎‎ مرجعيت شيعه‎‎‎ خاصه حضرت آيت الله العظمي‎‎‎ سيستاني به خوبي خواهند توانست‎ كشور خود را بازسازي‎ و اداره‎ كنند.
کد مطلب 71906

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