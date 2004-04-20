به گزارش خبرگزاري مهر، در اطلاعيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم محاصره شهر نجف اشرف و به خطر افتادن جان شهروندان عراقي و مرجعيت شيعه توسط نيروهاي آمريكايي و انگليسي محكوم شده است.
در اين اطلاعيه آمده است: بمباران مناطق مسكوني، مساجد و مراكز ديني موجب نگراني شديد عموم مسلمانان خاصه شيعيان جهان شده است.
اين اطلاعيه مي افزايد: امروز دنيا ناظراست كه تجاوز خودسرانه نيروهاي آمريكايي و انگليسي به بهانه از بين بردن سلاح هاي كشتارجمعي و ايجاد دموكراسي و آزاديهاي مدني محصولي جز ناامني، ويراني و قتل وغارت و هتك مقدسات نداشته است.
در اين اطلاعيه تاكيد شده است: جامعه مدرسين حوزه علميه قم با محكوم كردن ادامه اشغال عراق نگراني عميق روحانيت و حوزه هاي علميه را از وقايع اخير عراق خاصه شهرنجف اشرف ابراز داشتند و به نيروهاي متجاوز آمريكايي وانگليسي و ساير هم پيمانانشان هشدار مي دهند.
اين اطلاعيه مي افزايد: خروج بي قيد و شرط اشغالگران از عراق تنها راه خارج شدن از اين بحران خواهد بود و مردم عراق با زعامت مرجعيت شيعه خاصه حضرت آيت الله العظمي سيستاني به خوبي خواهند توانست كشور خود را بازسازي و اداره كنند.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد:
شيعيان در قبال هتك حرمت به حريم علوي و حسيني ساكت نمي نشينند
جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: مسلمانان جهان خاصه شيعيان هرگز درقبال هتك حرمت اعتاب مقدسه و تجاوز به حريم علوي و حسيني ساكت نخواهند نشست.
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