داستان دینی ؛ حلقه مفقوده حوزه نشر

کتاب منبعی ارزشمند برای تغذیه روحی، فکری و معنوی اقشار مختلف جامعه است، یک کتاب با موضوعی مناسب و سازنده، پردازشی ارزنده و برداشتی مناسب از کلمات و واژه های تأثیرگذار و جذاب، روح خواننده را صیقل داده، وی را در طی مسیر تعالی و کمال علمی، فرهنگی و معنوی هدایت و راهنمایی می کند .

نهضت بزرگ اسلام با نزول اولین آیات قرآن انسان را به خواندن امر کرد و در پی آن پیامبر اکرم (ص) براساس این امر مهم بنیان اسلام را بر تفکر و تحصیل علم و دانش و کسب معارف و فضایل، استوار ساخت .

به دلیل همین پایه ریزی محکم علمی و مطالعاتی است که زمینه رشد و تربیت دانشمندان و اندیشمندان بزرگ اسلامی در حوزه های مختلف پدید آمده و نام آورانی چون خوارزمی، ابوریحان بیرونی، بوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی در جهان اسلام تبلور یافتند .

شواهد و مدارک حاکی از آن است که بسیاری از علما و اندیشمندان ایرانی در بسیاری رشته ها چون شیمی، نجوم و ریاضیات پیشگام بوده و راه را برای اروپائیان باز کرده اند .

امروزه همگان به این مهم اذعان دارند که کتاب و کتابخوانی راهکاری ارزشمند و البته سهل الوصول برای دوری از جهل و تاریکی و کسب آگاهی و دانش و ارتقاء اندیشه برای اقشار مختلف مردم، در سنین متفاوت است.

به همین دلیل نیز طی سالهای اخیر پرداخت عمیقتر به این مقوله مورد توجه دستگاهها و نهادهای فرهنگی قرار گرفته و برای اینکه کتاب وارد خانواده ها شده و مطالعه آن جزئی از فرهنگ ثابت گروههای مختلف اجتماعی باشد، فعالیتهای مختلفی انجام شده، برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب و عرضه کتب مختلف با قیمتهای مناسب و قرار دادن کتاب در سبد کتاب اتوبوسهای شهری از جمله این اقدامات است .

اما شک نیست ارزشهای اخلاقی، فضایل و کمالات انسانی از مباحثی هستند که برای دوری گروههای مختلف جامعه از رذایل، مفاسد و انحرافات فکری و اخلاقی بسیار ضروری بوده و می بایست ابعاد مختلف آنها به درستی تبیین شوند.

کتاب یکی از منابع ارزشمندی است که با بهره گیری مناسب از آن می توان به این موارد پرداخت و ذهن و روح مخاطبان را صیقل داد .

در حال حاضر وقتی صحبت از چاپ و نشر کتاب دینی می شود، آمار انتشار کتابهای دعا و قرآن ارائه می شوند که در بین آنها اثری از کتابهایی که اقشار مختلف به عنوان مطالعه آزاد در اوقات فراغت از آنها برخوردار شده و مضامین دینی و معنوی داشته باشند که در عین غنی بودن، جذابیت و کشش لازم را داشته باشند، خبری نیست .

بی تردید برای تغذیه فکری مناسب گروههای سنی کودک، نوجوان و جوان لازم است مؤلفان و ناشران کشور به این حوزه نیز توجه داشته و با انتخاب سوژه های ناب و در عین حال مناسب شرایط روز که در سازندگی فردی و اجتماعی مؤثر باشند، پرداختی مناسب داشته و منابعی را تولید و در اختیار مخاطب قرار دهند که حاصل آن تقویت معنوی فرد و در نهایت جامعه را در پی داشته باشد .