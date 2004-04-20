يك بازيكن صربستاني در تيم پگاه شيراز

به گزارش خبرنگار" مهر" كادر فني ودست اندركاران تيم بسكتبال پگاه شيرازبا اعلام رضايت ازعملكرد اين بازيكن درمسابقات سال گذشته، اعلام كردند كه" كوليچ" را درسالجاري هم به استخدام درخواهند آورد تا ازقابليتهاي بالاي اوبهره مند شوند.

تيم پگاه شيرازعلاوه بركوليچ كه درپست گارد راس فعاليت مي كند، يك بازيكن خارجي شاخص را در پست پنج (سنتز) نيزاستخدام خواهند كرد.

شايان ذكراست: " گوران گراماتيكف" مقدونيه اي سال گذشته دراين پست براي پگاه شيرازبه ميدان مي رفت.