به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد آمیروش لیدی، رئیس انجمن آوروز که ارتقاء جایگاه اقلیت‌ها در رسانه‌ها را دنبال می‌کند در این باره گفت: بلاک‌باسترهای آمریکایی با حضور ستاره‌هایی نظیر ویل اسمیت در فرانسه بسیار موفق بوده‌اند که این نشان می‌دهد عامه مردم با حضور سیاهان روی پرده مشکل ندارند. با این توصیف چرا تولیدات سینمای فرانسه تا این حد سفید است؟

جمال دبوز از معدود بازیگران آفریقایی‌تبار موفق سینما و تلویزیون فرانسه است

کمیته ویژه هیئت ملی فیلم فرانسه از زمان تاسیس در سال 2007، حدود 6/4 میلیون یورو (3/7 میلیون دلار) برای حمایت از 175 تولید اختصاص داده که بازتاب تنوع در جامعه فرانسه هستند. با این حال هیچیک از این فیلم‌های سینمایی، مستند یا نمایش که در آن سیاهپوستان یا اعراب حضور دارند، از شبکه‌های تلویزیونی خصوصی که بیشترین تماشاگر را دارند پخش نمی‌شود.

به گفته پاتریک لوزز، رئیس شورای نمایندگی انجمن‌های سیاه پوست که حامی حقوق سیاهان است: حضور بازیگران سیاه‌پوست در یک فیلم فرانسوی اغلب محدود به کلیشه یک آدم بدبخت یا از آن بدتر، یک تبهکار است. کی شده یک مدیر سیاه را ببینید که پیش از رفتن سر کار با همسر و فرزندانش صبحانه بخورد؟

الن دولاتور که چند فیلم درباره آفریقا تهیه کرده اعتقاد دارد همین که مشخص می‌شود نقش اصلی یک فیلم سیاهان هستند مشکلات سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع پدیدار می‌شود. او گفت: این نه نژادپرستی بلکه نوعی دلهره است. تهیه‌کنندگان قانع شده‌اند این فیلم‌ها جواب نمی‌دهد. در حالی که تئاتر و تلویزیون فضایی بیشتر برای بازیگران سیاهپوست دارند درهای سینما همچنان به روی آنها بسته است.

آن ژاکلین، مدیر سابق یک مدرسه بازیگری گفت: بازیگران جویای نام سیاهپوست و عرب در این فکرند که چه زمان می‌توانند خود را درون صنعت جا بیندازند. اوایل دهه 1990، یک بازیگر غیرسفید با وجود توانایی و استعداد به هیچ عنوان فرصت کار پیدا نمی‌کرد. فضا بسیار تاریک بود. خیلی ها قید این کار را زدند. اینکه دائم با پاسخ منفی روبرو شوی، بسیار سخت است.

هیچ کس حاضر به سرمایه‌گذاری در فیلم‌های با حضور بازیگران آفریقایی‌تبار نبود، تا اینکه کمدینی جوان به نام جمال دبوز مرزها را پشت سر گذاشت و اواخر دهه 1990 در مجموعه تلویزیونی موفق "H" نقش‌آفرینی کرد. دبوز بعدها در فیلم پرفروش "آملی پولن" بازی کرد و سپس در جشنواره کن با فیلم "روزهای افتخار" رشید بوغریب درخشید.

اخیرا دو فیلم دیگر با تمرکز بر مهاجران شمال آفریقا و چندفرهنگی بودن فرانسه به موفقیت دست یافتند. "کلاس" ساخته لورن کانته فیلمی است که در یک کلاس درس در یکی از محله‌های خشن فرانسه فیلمبرداری شد و پس از دو دهه جایزه نخل طلای جشنواره کن را در این کشور نگه داشت.

"راز دانه" عبدالطیف کشیش فیلمساز تونسی‌تبار نیز جوایز بخش‌های اصلی جوایز سزار فرانسه از جمله بهترین فیلم و کارگردان را برد و حفصیه حیرزی بازیگر 21 ساله فرانسوی که پدر مادرش تونسی هستند، جایزه سزار بازیگر زن آینده‌دار را از آن خود کرد. "راز دانه" درباره پدربزرگی است که برای راه‌اندازی یک رستوران باید موانع متعدد را پشت سر بگذارد.