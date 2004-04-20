نيروهاي تايلندي مجبور به بقاء در عراق نيستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، " تاكسين شيناواترا"‌ نخست وزير تايلند امروز سه شنبه اعلام كرد اگر وضعيت امنيتي عراق خطرناكتر شده و نيروهاي اين كشور نتوانند به اجراي وظايف خود در اين كشور بپردازند،‌ نظاميان تايلندي را از اين كشورخارج خواهد كرد.

وي در اين گفتگوي مطبوعاتي اظهار داشت: سلامتي نظاميانمان درعراق نخستين اولويت ماست.

وي ادامه داد: براي كمك به عراقي ها به اين كشو رفتيم، درصورتي كه مورد هدف قراربگيريم هيچ چيزي ما را براي ابقاء درعراق مجبور نمي كند.

نخست وزير تايلند همچنين گفت كه تنها اگرتوانايي ارائه خدمات پزشكي يا مشاركت در بازسازي عراق را داشته باشيم، درعراق مي مانيم.

