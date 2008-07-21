"خداحافظ ای شعر شب‌های روشن". زنده‌یاد خسرو شکیبایی یکشنبه 30 تیر در مراسمی باشکوه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد. خبرگزاری مهر







"یک نقطه عطف دیگر". آفریقای جنوبی. به مناسبت نودمین سال تولد نلسن ماندلا یک مجموعه تمبر منتشر شد. رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید حدود سه دهه در زندان بود. سیفیوه سیبکو ـ رویترز







"سقوط گوسفندی". آیداهو، آمریکا. شرکت‌کننده خردسال مسابقات گوسفندسواری همراه گوسفند خود سرنگون شده است. مایک ووت ـ آیداهو پرس ـ تریبیون







"رودخانه در سیاره سرخ". بر اساس تصاویر مدارپیما اکتشافی ناسا مریخ زمانی میزبان دریاچه‌های بزرگ، رودخانه‌ها و محیط‌های مرطوب بوده که این فرضیه وجود حیات در آنجا را تقویت می‌کند. اسوشیتدپرس / ناسا / JPL







"پرچم افتخار". ناقوره، جنوب لبنان. یکی از نظامیان حزب‌الله در مراسم استقبال از اسرای آزادشده لبنانی سوار بر اسب دیده می‌شود. دارکو بندیک ـ اسوشیتدپرس







"بچه‌های کمیاب". آلمان. سه توله شیر سفید کمیاب که با بطری تغذیه می‌شوند به رسانه‌ها نشان داده شدند. مادر این توله‌های 22 روزه حاضر نشد از آنها مراقبت کند. مارتین مایسنر ـ اسوشیتدپرس







"موج‌سواری". کالیفرنیا، آمریکا. چند دلفین در لانگ بیچ کنار یک قایق شنا می‌کنند. دیوید مکنیو ـ گتی